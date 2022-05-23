Расследования

Хозяина квартиры-притона отдали под суд в Волгограде

Расследования 23.05.2022 13:46
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23.05.2022 13:46



До 4 лет лишения свободы грозит 51-летнему жителю Волгограда за превращение своей квартиры в притон для наркоманов, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По материалам дела, мужчина систематически предоставлял свою жилплощадь наркозависимым для приготовления и последующего употребления морфина. Плату он брал алкоголем. 



В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину. В настоящее время наркопритон в жилом доме, расположенном в Кировском районе Волгограда, ликвидирован.
Дознание по уголовному делу проводил отдел полиции №7 УМВД России по г. Волгограду.
Фото ИА «Высота 102», прокуратуры Волгоградской области

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