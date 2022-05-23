Хозяина квартиры-притона отдали под суд в Волгограде









До 4 лет лишения свободы грозит 51-летнему жителю Волгограда за превращение своей квартиры в притон для наркоманов, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По материалам дела, мужчина систематически предоставлял свою жилплощадь наркозависимым для приготовления и последующего употребления морфина. Плату он брал алкоголем.













В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину. В настоящее время наркопритон в жилом доме, расположенном в Кировском районе Волгограда, ликвидирован.

Дознание по уголовному делу проводил отдел полиции №7 УМВД России по г. Волгограду.

Фото ИА «Высота 102», прокуратуры Волгоградской области