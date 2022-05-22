Тепла не ждите: в Волгоградской области похолодает до нуля









До нуля градусов опустится температура в ночные часы в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, похолодание ожидается 24-25 мая в районах области.

В понедельник, 23 мая, прогнозируют небольшие дожди, местами грозы, туман и даже град. Порывы ветра при грозах могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха: ночью +8...+13º, при прояснении +3...+8º; днем +13...+18º.

24 и 25 мая существенных осадков не ожидается, но будет дуть западный и северо-западный ветер. Температура воздуха: ночью +8...+3º, местами до 0º; днем +13...+18º.

В Волгограде будет потеплее.

В начале недели в областном центре ожидается небольшой дождь и гроза. Температура воздуха: ночью +10...+12º, днем +14...+16º.

24-25 мая существенных осадков не обещают. Температура воздуха: ночью +5...+7º; днем +15...+17º.



