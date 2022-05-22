Случайный пешеход пострадала в ДТП у кладбища в Волжском









Женщина-пешеход получила травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла недалеко от въезда на городское кладбище.

По предварительным данным, 55-летняя водитель Volkswagen Tiguan, которая двигалась по улице Паромной в сторону городского кладбища, совершила столкновение с «Ладой Грантой», которая выезжала задним ходом с парковки.

После столкновения водитель иномарки совершила наезд на 54-летнюю женщину-пешехода, которая двигалась по проезжей части дороги навстречу транспортному средству со стороны кладбища в сторону ул. Паромной. В результате ДТП пешеход самостоятельно обратилась за помощью в больницу.