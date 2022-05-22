Ах, какие женщины: смотрим, сколько зарабатывают жены волгоградских чиновников









Администрация Волгоградской области опубликовала данные о доходах и имуществе глав комитетов и заместителей губернатора, а также их вторых половинок за 2021 год. Среди жен чиновников есть как обычные домохозяйки, так и весьма успешные дамы.

Самой состоятельной среди жен чиновников АВО оказалась супруга председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области Юрия Наурзалиева. Ее годовой доход - 4 350 715 рублей. В ее индивидуальной собственности супруги указаны два земельных участка, изолированная часть жилого дома, жилой дом и летняя кухня.

Вторая половина первого заместителя губернатора Валерия Бахина задекларировала 2 750 700 рублей, три квартиры и два машиноместа. Еще одна квартира находится в совместной собственности с супругом.

В семье Станислава Данилова, руководителя инспекции госжилнадзора Волгоградской области, жена тоже хорошо зарабатывает. За 2021 год она задекларировала доход в сумме 2 607 017 рублей. В индивидуальной собственности у нее здание площадью 460,3 кв.м., земельный участок и машина Volkswagen Touareg.

Весьма успешным был год и у жены председателя комитета по труду и занятости Волгоградской области Дмитрия Локтионова. Ее доход - 2 158 997 рублей. В индивидуальной собственности земельный участок, жилой дом и автомобиль Volkswagen Touareg.

У председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Алексея Сивокоза супруга задекларировала 1 420 710 рублей. В ее собственности только автомобиль Mazda СХ-5.

Сумму в 1 215 019 рублей указала в декларации жена главы комитета госохраны памятников культурного наследия Александра Баженова. У нее только две квартиры в общей совместной собственности с мужем.

Супруга вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина за 2021 год получила 982 949 рублей дохода. Из имущества у нее есть только гараж площадью 28,1 кв.м.

В семье Александра Дорждеева, главного по финансам в обладмине, главным кормильцев является он. Супруга заработала 126 762 рублей в год – это чуть более 10,5 тысячи рублей в месяц. Собственного имущества у нее нет, все в совместной собственности с мужем.

У заместителя губернатора Василия Иванова жена задекларировала 602 388 рублей. У нее есть земельный участок, своя квартира и изолированная часть здания жилого помещения.

Олег Николаев, еще один заместитель губернатора, имеет надежный тыл. Его жена принесла в семью 838 799 рублей. В ее собственности земельный участок, дачный дом, половина квартиры и автомобиль Hyundai Creta.

Заместитель губернатора Юрий Седов, как видно из декларации, полностью содержит семью. У его жены никакого имущества и дохода нет.

У Геннадия Шевцова, еще одного заместителя губернатора, супруга также в 2021 году ничего не заработала. Зато у нее есть квартира и автомобиль Toyota RAV4.

Жена управделами администрации Волгоградской области Валерия Андроника имеет в собственности четыре нежилых помещения и машину Suzuki SX4. Ее годовой доход - 987 542 рублей.

Небольшой доход у жены главы комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаила Битюцкого. Его вторая половина заработала за год 349 030 рублей. Зато у супруги есть машина Renault Duster, земельный участок, жилой дом и квартира в индивидуальной собственности.

Супруга главного дорожника региона Анатолия Васильева отчиталась о 111 139 рублей дохода. Она владеет только 1/3 доли в квартире.

У самого богатого чиновника администрации Волгоградской области, главы облспорткомитета Александра Глинянова официально супруги нет.

Вторая половина главы комитета по делам национальности и казачеству Волгоградской области Эдуарда Давыдовского задекларировала 125 284 рублей дохода. Супруга владеет земельным участком площадью 779 кв.м.

Жена Алексея Кидалова, председателя комитета информационных технологий Волгоградской области, за год заработала 438 260 рублей. У нее есть автомобиль Hyundai Solaris и квартира в общей совместной собственности.

У председателя комитета ЖКХ Волгоградской области Бориса Короткова жена владеет двумя земельными участками, жилым домом и машиной Honda CR-V. Годовой доход - 290 440 рублей.

У Станислава Малыха, председателя областного комитета культуры, супруга задекларировала 500 500 рублей. Она владеет квартирой в 32,4 квадрата.

Супруга председателя областного комитета по строительству Евгения Панкина указала доход в сумме 427 036 рублей. Она владеет квартирой площадью 50,7 кв.м.

У председателя комитета по развитию туризма Волгоградской области Владимира Попкова жена заработала всего 271 216 рублей. Однако у нее есть гараж и автомобиль Kia Sportage.

Годовой доход супруги Анатолия Себелева, председателя комитета здравоохранения Волгоградской области, за 2021 год составил 988 730 рублей. Из имущества – квартира площадью 59,8 кв.м.



