Глава спорткомитета Глинянов снова стал самым богатым чиновником АВО





Администрация Волгоградской области сегодня, 21 мая, опубликовала данные о доходах и имуществе глав комитетов и заместителей губернатора. Как сообщает ИА «Высота 102», самым состоятельным по итогам 2021 года в очередной раз стал председатель комитета физической культуры и спорта Александр Глинянов. Чиновник, в обязанности которого входит развитие массового и детского спорта, заработал 36 117 420 рублей. Солидный доход Глинянову принес личный бизнес, который он успевает вести параллельно с основной работой. Настолько плодотворно, что заработал вдвое больше, чем в 2020 году (17 837 274 рублей).

Не менее, чем доходы, впечатляет список недвижимости, которой владеет Глинянов. В России у него земельный участок площадью 620 000 квадратных метров, еще одно угодье в Испании площадью 140 000 квадратных метров, а также 4 квартиры в России и один жилой дом в Испании. Ездит чиновник и бизнесмен на Range Rover и Lexus LX, а рассекать водную гладь Глинянов предпочитает не на байдарках, а на катерах Motorized Craft или Bayliner 245 SB.

Вице-губернатор – руководитель аппарата губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин по итогам 2021 года задекларировал 4 946 150 рублей. В собственности у чиновника – квартира площадью 80,3 квадратных метра, гаражный бокс и автомобиль Mitsubishi Outlander.





Первый заместитель губернатора Валерий Бахин заработал 5 444 297 рублей. В собственности у него земельный участок в 3000 квадратных метров, жилой дом и небольшая квартира. В пользовании у Бахина также числятся баня, хозпостройка и квартира. Их транспорта в декларации первого вице-губернатора лишь раритетный мотоцикл «Днепр».

Первый замгубернатора – глава комитета финансов Александр Дорждеев задекларировал 4 899 462 рублей. В декларации перечислены: земельный участок площадью 866 «квадратов», жилой дома, гараж и баня, а также автомобиль Honda CR-V. В пользовании у господина Дорждеева также достаточно просторная квартира.





Поправить материальное положение по сравнению с предыдущим отчетным периодом удалось заместителю губернатора Василию Иванову. Его совокупный доход по итогам 2021 года составил 7 708 533 рублей. Согласно открытым данным, Иванов в прошлом году продал личный автомобиль Toyota Venza, за счет чего и произошло пополнение семейного бюджета. По итогам 2020-го вице-губернатор декларировал 3 811 388 рублей.





Заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, как и большинство коллег, смогла улучшить благосостояние. Имея в собственности лишь одну квартиру площадью 86 квадратных метров, главная по социальной политике в регионе чиновница заработала 4 705 734 рублей. Для сравнения, по итогам 2020 года доход Зины Османовны составлял 4 005 433 рублей, а в собственности была вторая квартира площадью 59 квадратных метров.





4 824 755 рублей, жилую комнату, квартиру и ВАЗ-2121 задекларировал заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев.





Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская предпочитает ездить на Mazda CX-5, а заработала по итогам прошлого года 4 576 884 рублей. Семья Писемских, в которой кроме замгубернатора и ее супруга еще двое несовершеннолетних детей, проживает в квартире площадью 60 квадратных метров.

Юрий Седов, заместитель губернатора, заработал заметно меньше коллег. Доход чиновника по итогам прошлого года составил 3 267 144 рублей. В собственности у Седова средних размеров земельный участок и солидный по размерам жилой дом. Судя по декларации, автомобиля в семье Седовых на сегодня нет.





Замгубернатора Геннадий Шевцов задекларировал 4 456 353 рублей. В собственности у чиновника пять объектов недвижимости: земельный участок, квартира, гараж, жилой дом и хозяйственная постройка. Перемещается он на достаточно скромном авто - Lada Vesta.

Управделами администрации Волгоградской области Валерий Андроник заработал 3 959 026 рублей. В собственности у него два земельных участка общей площадью 2240 квадратных метров, а также жилой дом весьма внушительных размеров – 442 квадратных метра. Ездит Андроник на Toyota Camry.

Председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых задекларировал в этом году доход в размере 5 463 213 рублей. Согласно декларации чиновника, в распоряжении у него на сегодня земельный участок площадью 522 квадратных метра, а также нежилое помещение. В 2021 году Малых продал дом площадью 88 квадратных метров, что и повлияло на поправку его материального состояния.





Председатель комитета сельского хозяйства Марина Морозова в прошлом году продала автомобиль Skoda Octavia. В том числе за счет этого доход чиновницы вырос с 1 852 195 рублей до 4 374 602 рублей. В собственности у главы комитета по-прежнему скромная квартира площадью чуть больше 59 квадратных метров. К слову, в прошлом году автомобиль той же марки приобрел супруг Морозовой.

Председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Наурзалиев заработал меньше, чем в прошлом году. Разница в доходах составляет порядка 200 тысяч рублей. Для сравнения: по итогам 2020-го доход чиновника составил 3 951 416 рублей, по итогам 2021-го – 3 722 740 рублей. Перемещаться по городу в свободное от работы время он предпочитает на Renault Logan, а для поездок по угодьям использует, судя по всему, грузовик марки Toyota.

Глава представительства Волгоградской области в Москве Евгений Кучерявенко внес в декларацию доход 3 082 855 рублей и небольшую квартиру. Автопарк Кучерявенко состоит из Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz Е 200.





Председатель комитета ветеринарии Галина Аликова заработала 3 312 596 рублей. Чиновнице удалось сохранить при себе земельный участок площадью 1800 квадратных метров, частный дом и квартиру. Ездит глава комитета на Volkswagen Tiguan.

Александр Баженов – глава комитета госохраны памятников культурного наследия – владеет тремя квартирами. Доход Баженова по итогам 2021 года составил 3 581 592 рублей. На выбор у чиновника ежедневно три достаточно дорогостоящих авто: Toyota Land Cruiser 80, SsangYong Kyron и Kia K5.

Глава комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаил Битюцкий располагает земельными участками общей площадью 985 346 квадратных метров. Доход чиновника по итогам 2021-го составил 3 535 727 рублей. В автопарке – Chevrolet Niva и небольшой прицеп.

Галина Быкадорова, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области, заработала за прошлый год 3 597 231 рублей. В собственности у нее дача, квартира и земельный участок.





3 629 561 рублей задекларировал глава облкомтранса Анатолий Васильев. Из недвижимости у него: земельный участок, просторный дом и не менее просторная квартира. Для передвижения по дорогам региона Васильев предпочел среднеразмерный внедорожник, а именно Toyota Land Cruiser 150.

Председатель комитета тарифного регулирования Татьяна Горелова заработала 3 872 810 рублей. Как и любой средний волгоградец, чиновница владеет квартирой, дачей и скромным земельным участком.

Глава комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский за минувший год заработал 2 039 425 рублей. В собственности у чиновника – маленькая квартира и автомобиль Ford Ranger.





Неожиданно на фоне коллег с доходом 6 281 294 рублей выделилась на этот раз руководитель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Наталья Стрельцова. Для сравнения: в 2020 году чиновница заработала полтора миллиона. Кроме того, Стрельцова в прошлом году продала одну квартиру и купила другую. В декларации указано, что источниками получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению недвижимого имущества, являются денежные средства, полученные от продажи квартиры, а также накопления.





Председатель облкомприроды Алексей Сивокоз задекларировал 3 572 799 рублей, а также земельный участок и квартиру.

Анатолий Себелев – боровшийся весь прошлый год с пандемией ковида глава облздрава – заработал всего 3 950 765 рублей. В собственности у Себелева: земля, садовый дом и квартира, а в пользовании пара гаражей. Из транспорта – Skoda Octavia.

Руководитель инспекции Госжилнадзора Станислав Данилов внес в декларацию 3 255 067 рублей. В собственности, как и у многих: земельный участок, дом и квартира. В качестве личного транспорта – Volkswagen Touareg.





У Ларисы Савиной, главы комитета образования, есть квартира и доля еще в одной, а вот транспорта или земельных участков нет. Заработать, правда, Савина смогла побольше своих ближайших коллег – 4 024 540 рублей.

Председатель комитета соцзащиты Лилия Заботина задекларировала 3 830 543 рублей, глава комитета информационных технологий Алексей Кидалов – 2 548 747 рублей, а председатель комитета ЖКХ Борис Коротков – 2 561 179 рублей.

Руководитель комитета по управлению государственным имуществом Екатерина Кульгускина живет вдвоем с ребенком в небольшой индивидуальной квартире, а заработала за прошлый год 3 217 374 рубля.

Дмитрий Локтионов – глава комитета по труду и занятости населения – задекларировал доход в размере 3 243 189 рублей. В собственности транспорта у чиновника нет, а из недвижимости - одна квартира

У председателя комитета строительства Евгения Панкина в собственности лишь один земельный участок, а вот в пользовании дом, квартира и еще кусочек земли. Заработал Панкин за прошлый год 3 237 119 рублей. Из транспорта: Mitsubishi Outlander и ВАЗ-21214.

Солидным списком недвижимости может похвалиться Владимир Попков – председатель комитета по развитию туризма. В распоряжении у него: два земельных участка, гараж, частный дом и квартира. Доход за 2021 год составил 3 355 204 рублей. А из транспорта – грузовая «Газель».





Елена Прохорова, возглавляющая комитет архитектуры и градостроительства, задекларировала 3 396 487 рублей. Чиновница владеет квартирой и гаражом, а ездит на Toyota Auris.

Доход еще одной представительницы прекрасного пола – председателя комитета юстиции Виктории Романовой – составил по итогам прошлого года 4 335 557 рублей. В графе «движимое имущество» – Toyota Land Cruiser, а в списке недвижимости – доли в двух квартирах.