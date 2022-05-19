Под Волгоградом зять за смерть тестя получил 10 лет колонии

Николаевский районный суд Волгоградской области сегодня, 19 мая, огласил приговор в отношении 50-летнего жителя Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102», дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

— Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, — прокомментировала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминированном деянии мужчина не признал.

В судебном следствии установлено, что вечером 2 сентября 2019 года обвиняемый вместе с женой, тещей и тестем отмечали 60-летие последнего. Праздник на террасе частного дома в селе Политотдельское омрачилось ссорой. Зять набросился с кулаками на тестя и повалил последнего на пол. Последний удар был нанесен мужчине в область шеи. Позже пострадавший скончался.

— Присяжные заседатели признали фигуранта уголовного дела виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил жителя Москвы к 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — добавили в пресс-службе облпрокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил. Стороны вправе подать апелляцию.

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