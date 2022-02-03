Волгоградца осудили за смертельные побои на кладбище

Расследования 03.02.2022 15:44
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03.02.2022 15:44
Прокуратура добилась ужесточения наказания Юрию Иванову, который летом прошлого года избил на кладбище до смерти свою сожительницу. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, апелляционная инстанция назначила Иванову 8 лет колонии строгого режима вместо 6,5 лет, к которым его приговорил ранее Ворошиловский районный суд Волгограда. Приговор вступил в законную силу.
Иванов признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).
Судом установлено, что 27 июля 2021 года Иванов и его сожительница пришли на старое кладбище Ворошиловского района, чтобы почтить память родственницы женщины. В ходе поминок между сожителями произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес не менее 15 ударов кулаками по голове женщины, а также не менее 5 ударов палкой по ее туловищу. После избиения он оставил женщину без сознания на могиле родственницы, где через некоторое время ее обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. От полученных телесных повреждений 3 августа потерпевшая скончалась в больнице.
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