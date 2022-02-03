Волгоградца осудили за смертельные побои на кладбище





Прокуратура добилась ужесточения наказания Юрию Иванову, который летом прошлого года избил на кладбище до смерти свою сожительницу. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, апелляционная инстанция назначила Иванову 8 лет колонии строгого режима вместо 6,5 лет, к которым его приговорил ранее Ворошиловский районный суд Волгограда. Приговор вступил в законную силу.

Иванов признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).

Судом установлено, что 27 июля 2021 года Иванов и его сожительница пришли на старое кладбище Ворошиловского района, чтобы почтить память родственницы женщины. В ходе поминок между сожителями произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес не менее 15 ударов кулаками по голове женщины, а также не менее 5 ударов палкой по ее туловищу. После избиения он оставил женщину без сознания на могиле родственницы, где через некоторое время ее обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. От полученных телесных повреждений 3 августа потерпевшая скончалась в больнице.



