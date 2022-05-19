Расследования 19.05.2022 11:15
19.05.2022 11:15
К 2,5 годам условно осужден в Волгограде 23-летний бывший сотрудник каршеринговой компании.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Краснооктябрьский районный суд признал подсудимого виновным в совершении двух эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и двух эпизодов незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ).
В суде установлено, что мужчина работал специалистом каршеринговой компании и имел доступ к данным о клиентах. С июля 2020 года по апрель 2021 года за денежное вознаграждение он передал третьим лицам сведения о персональных данных и маршрутах передвижения двух клиентов. Утечка информации была выявлена сотрудниками службы собственной безопасности компании. Мужчина признал вину.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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