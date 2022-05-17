Полицейские Кумылженского района Волгоградской области задержали 14-летнего школьника, который после ссоры с родителями решил выместить злость на архитектурных элементах местного парка культуры и отдыха. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, молодой человек повредил 5 стендов с изображениями лучших выпускников, а также баннер и фасадные пластины здания.

16 мая этого года в дежурную часть отдела по Кумылженскому району поступило сообщение от главы администрации Глазуновского сельского поселения. Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный вандал орудует на территории парка. В результате уже на следующий день полицейским удалось установить личность и поймать преступника – им оказался 14-летний школьник. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что, находясь в парке, после ссоры с родителями нанес несколько ударов кулаком по стендам и фасадной плитке, на которых остались следы повреждений.

По данному факту проводится проверка. С учетом достижения подозреваемым возраста, с которого наступает уголовная ответственность, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».