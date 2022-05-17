Волжанка отдала почти 1 миллион рублей лже-жениху из Италии





51-летняя жительница Волжского стала жертвой мошенника, с которым она познакомилась в соцсетях. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, неизвестный, который общался с ней по интернету, представлялся женщине гражданином Италии.

Спустя несколько месяцев виртуального общения «итальянец» попросил под предлогом переезда в Россию и заключения брака с возлюбленной перечислить ему 950 тысяч рублей. После чего перестал выходить на связь.

Полиция региона предупреждает жителей о необходимости быть более бдительными при общении с неизвестными лицами и ни в коем случае никому не сообщать персональные данные банковских карт, а также не переводить деньги малознакомым.