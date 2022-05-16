Федеральные новости

Лето нестрогого режима: РПН снял с детских лагерей ограничения по ковиду

Федеральные новости 16.05.2022 13:08
16.05.2022 13:08


Сегодня, 16 мая, замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила СМИ о снятии всех антиковидных ограничений, введенных ранее в летних оздоровительных лагерях из-за пандемии коронавируса. 

– Сейчас при контроле готовности лагерей мы оцениваем соответствие нашим требованиям. Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты, — цитирует заявление Брагиной, прозвучавшее на заседании комиссии Генсовета ЕР, «Интерфакс». – Проверка персонала перед началом каждой смены на COVID-19 остается только для детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием

Разрешается полное комплектование детских лагерей, отменены требования работы в закрытом режиме и одномоментного заезда всех детей и персонала. Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Федеральные новости
10.05.2022 15:25
Федеральные новости 10.05.2022 15:25

0
Далее
Федеральные новости
06.05.2022 10:19
Федеральные новости 06.05.2022 10:19

0
Далее
Федеральные новости
04.05.2022 14:05
Федеральные новости 04.05.2022 14:05

0
Далее
Федеральные новости
29.04.2022 10:46
Федеральные новости 29.04.2022 10:46

0
Далее
Федеральные новости
29.04.2022 09:42
Федеральные новости 29.04.2022 09:42

0
Далее
Федеральные новости
28.04.2022 19:51
Федеральные новости 28.04.2022 19:51

0
Далее
Федеральные новости
28.04.2022 18:32
Федеральные новости 28.04.2022 18:32

0
Далее
Федеральные новости
27.04.2022 17:41
Федеральные новости 27.04.2022 17:41

0
Далее
Федеральные новости
26.04.2022 20:06
Федеральные новости 26.04.2022 20:06

0
Далее
Федеральные новости
26.04.2022 06:16
Федеральные новости 26.04.2022 06:16

0
Далее
Федеральные новости
23.04.2022 09:10
Федеральные новости 23.04.2022 09:10

0
Далее
Федеральные новости
22.04.2022 15:35
Федеральные новости 22.04.2022 15:35

0
Далее
Федеральные новости
22.04.2022 13:37
Федеральные новости 22.04.2022 13:37

0
Далее
Федеральные новости
19.04.2022 16:11
Федеральные новости 19.04.2022 16:11

0
Далее
Федеральные новости
18.04.2022 17:15
Федеральные новости 18.04.2022 17:15

0
Далее

Лента новостей

13:13
Волгоградцам предлагают до 150 тысяч за службу в мобилизационном резервеСмотреть фотографии
12:25
В Волжском будут судить врача за продажу сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографии
12:25
Жители Волгограда могут арендовать самокаты Юрент на льготных условияхСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области проснулась саранчаСмотреть фотографии
12:00
«В грязь не упал»: волгоградец поборолся в Чечне за звание лучшего таксиста РоссииСмотреть фотографии
11:41
В волгоградской колонии выявили махинации при закупке продуктов для заключенныхСмотреть фотографии
11:21
АО «КАУСТИК» — участник Международного форума «Полимерный бизнес России»Смотреть фотографии
11:04
Осужденный на 10 лет в Волгограде Брудный даст показания по делу МузраеваСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области регоператора заставили сделать перерасчет за мусор в станицеСмотреть фотографии
10:45
«Хотел подкалымить»: водителя МБУ «Северное» задержали в Волгограде за хищение топливаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
Открытие Авто: самым безопасным, удобным и выгодным транспортом волгоградские водители считают личный автомобильСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области водитель умер, наехав на деревоСмотреть фотографии
10:03
Пожарный автопарк на Гремячинском ГОКе пополнился новым автомобилемСмотреть фотографии
09:41
На острове в Волгограде пропала бабушка с проблемами с памятьюСмотреть фотографии
08:45
С саратовской компании взыскали ущерб за незаконную добычу песка под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:23
На Ангарском в Волгограде встали трамваиСмотреть фотографии
08:03
В Волгоградской области в апреле ускорился рост ценСмотреть фотографии
06:32
«Заколдованный дом»: в Волгограде не хотят ремонтировать горевшее здание судаСмотреть фотографии
22:22
Рок-фест и пенная вечеринка: в Волгограде пройдет фестиваль для студентов и школьниковСмотреть фотографии
21:31
Жителям Волгограда 18 мая массово отключат светСмотреть фотографии
20:34
Активисты спустя шесть лет удивились тротуарной плитке на братской могиле под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:25
Игрока волгоградского «Ротора» наградили за пенальтиСмотреть фотографии
19:32
Семье погибшего Сергея Аверьянова вручили орден Мужества в ВолжскомСмотреть фотографии
18:46
«Российская Федерация, уберите!»: в Москве заметили гигантскую свалку на Лысой горе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:07
И так сойдет: волгоградцев не волнует благоустройство Сурского сквераСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде сумочного маньяка осудили за ограбления женщинСмотреть фотографии
17:31
В Волжском сбитая на дороге школьница попала в реанимациюСмотреть фотографии
17:27
Малолетний вандал после ссоры с родителями устроил диверсию в парке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Начинающих волгоградских предпринимателей на год освободили от налоговСмотреть фотографии
16:03
«Закрываться не будем»: в центре Волгограда выставили на продажу кафе «Шампур»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 