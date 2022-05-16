Лето нестрогого режима: РПН снял с детских лагерей ограничения по ковиду

Сегодня, 16 мая, замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила СМИ о снятии всех антиковидных ограничений, введенных ранее в летних оздоровительных лагерях из-за пандемии коронавируса.

– Сейчас при контроле готовности лагерей мы оцениваем соответствие нашим требованиям. Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты, — цитирует заявление Брагиной, прозвучавшее на заседании комиссии Генсовета ЕР, «Интерфакс». – Проверка персонала перед началом каждой смены на COVID-19 остается только для детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием

Разрешается полное комплектование детских лагерей, отменены требования работы в закрытом режиме и одномоментного заезда всех детей и персонала. Разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.