Директора спортшкол и спортклубов Волгограда озвучили свои зарплаты

Сведения о зарплатах руководителей спортивных школ и центров за 2021 год опубликовал комитет физической культуры и спорта Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на эти данные, больше всех получал в прошлом году директор ГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» Денис Перфильев – 104343 рубля в месяц.

На втором месте по уровню зарплаты – директор ГАУ «Центр развития гандбола «Динамо» Стелла Вартанян, в прошлом именитая спортсменка, трехкратная чемпионка России и обладательница других различных титулов. Ее заработок составлял 103693 рубля.

На третьем месте по размеру зарплаты – директор училища олимпийского резерва имени Родимцева Жанна Чуксина (98779 рублей).

Гендиректор ГАУ «Центр водных видов спорта «Спартак-Волгоград» Александр Уваров получал в месяц 95141 рублей. Больше, чем у начальника, зарплата главбуха этого учреждения – Елена Соловьева получала 101512 рублей.

Заработок директора спортивной школы по зимним видам спорта Сергея Ракитина составлял 82330 рублей, а его заместитель Анна Чулкова получала тоже больше руководителя – 93951 рубль.

Директор спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Владимир Типаев зарабатывал в 2021 году 94072 рубля в месяц, директор спортшколы олимпийского резерва №2 Елена Железнякова – 92723 рублей.

Гендиректор ГАУ «СК «Ротор» получал в прошлом году 86350 рублей. Гораздо меньше платили олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике Алексею Петрову, который уж много лет руководит ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп» - 54152 рубля.

Зарплата директора ГАУ «Центр развития адаптивных видов спорта» Андрея Мастерова составляла в месяц 85178 рублей, директора ГБУ «Волгоградская областная спортивная школа» Александра Степаненко – 54485 рублей.

А руководитель недавно возрожденного авиационно-спортивного клуба имени Числова получал 74096 рублей.

Напомним, депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов потребовал пересмотреть объемы финансирования футбольного клуба «Ротор» после серии провалов волгоградской команды в РПЛ и ФНЛ.