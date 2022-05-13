Борьба с коррупцией

Директора спортшкол и спортклубов Волгограда озвучили свои зарплаты

Борьба с коррупцией 13.05.2022 16:57
13.05.2022 16:57


Сведения о зарплатах руководителей спортивных школ и центров за 2021 год опубликовал комитет физической культуры и спорта Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на эти данные, больше всех получал в прошлом году директор ГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» Денис Перфильев – 104343 рубля в месяц. 

На втором месте по уровню зарплаты – директор ГАУ «Центр развития гандбола «Динамо» Стелла Вартанян, в прошлом  именитая спортсменка, трехкратная чемпионка России и обладательница других различных титулов. Ее заработок составлял 103693 рубля. 

На третьем  месте по размеру зарплаты  – директор училища олимпийского резерва имени Родимцева Жанна Чуксина (98779 рублей). 

Гендиректор ГАУ «Центр водных видов спорта «Спартак-Волгоград» Александр Уваров получал в месяц 95141 рублей. Больше, чем у начальника, зарплата главбуха этого учреждения – Елена Соловьева получала 101512 рублей. 

Заработок директора спортивной школы по зимним видам спорта Сергея Ракитина составлял 82330 рублей, а его заместитель Анна Чулкова получала тоже больше руководителя – 93951 рубль.

Директор спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Владимир Типаев зарабатывал в 2021 году 94072 рубля в месяц, директор спортшколы олимпийского резерва №2 Елена Железнякова – 92723 рублей. 

Гендиректор ГАУ «СК «Ротор» получал в прошлом году 86350 рублей. Гораздо меньше платили олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике Алексею Петрову, который уж много лет руководит ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп» - 54152 рубля. 

Зарплата директора ГАУ «Центр развития адаптивных видов спорта» Андрея Мастерова составляла в месяц 85178 рублей, директора ГБУ «Волгоградская областная спортивная школа» Александра Степаненко – 54485 рублей. 

А руководитель недавно возрожденного авиационно-спортивного клуба имени Числова получал 74096 рублей. 

Напомним, депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов потребовал пересмотреть объемы финансирования футбольного клуба «Ротор» после серии провалов волгоградской команды в РПЛ и ФНЛ.

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