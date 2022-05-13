







Обновленный проект реконструкции секции №2 пруда-накопителя был представлен в Волгограде на общественных слушаниях, которые состоялись в полном соответствии с нормами российского экологического законодательства. В них приняли участие местные активисты, экологи-общественники, специалисты органов власти, предприятий и организаций Светлоярского района.

Общественные обсуждения обновленного проекта реконструкции секции №2 пруда-накопителя АО «КАУСТИК» - объекта использования, обезвреживания и размещения отходов – в форме общественных слушаний на территории Светлоярского района начались в апреле и продлятся до конца мая этого года.

Проект, разработанный российской компанией «Профессиональный экологический консалтинг» и размещенный в открытом доступе на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района, предусматривает реализацию нескольких технических решений, которые обеспечат возможность продолжения экологически безопасной эксплуатации природоохранного объекта и сокращение техногенного воздействия объекта на окружающую среду.













Секция №2 пруда-накопителя является одним из элементов сложной многоуровневой системы биологических очистных сооружений АО «КАУСТИК», которые уже более полувека принимают и очищают промышленные и бытовые сточные воды Кировского и Красноармейского районов Волгограда. При этом очищенная с помощью специальных технологий вода не сбрасывается в Волгу. Применение предусмотренных проектом решений полностью соответствует требованиям строительных, санитарно-эпидемиологических, экологических норм и правил и отвечает критериям наилучших доступных технологий. Проект, который предусматривает сокращение количества поступающих на секцию №2 отходов почти в пять раз по сравнению с действующей проектной документацией, планируется реализовать в течение 15-ти лет.

Секция №2 пруда-накопителя - объекта использования, обезвреживания и размещения отходов – с самого начала ее функционирования находится под круглосуточным оперативным экологическим контролем. А осенью 2020 года специалисты двух аккредитованных испытательных лабораторий – ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО» - «ЦЛАТИ по Волгоградской области» и самого «КАУСТИКа» - провели комплексный мониторинг состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны этой секции пруда-накопителя. Фактические данные этого расширенного экологического мониторинга свидетельствуют об отсутствии негативного воздействия секции №2 на атмосферный воздух в пределах установленной санитарно-защитной зоны (300 метров), а также об отсутствии какой-либо возможности техногенного воздействия этого объекта на состояние атмосферного воздуха в близлежащих населенных пунктах, в том числе в р.п.Светлый Яр.

Представленный на общественных обсуждениях проект реконструкции секции №2 направлен на дальнейшее улучшение экологической ситуации и сокращение техногенного воздействия объекта на окружающую среду.

Добавим, что после завершения общественных обсуждений проект реконструкции секции №2 пруда-накопителя будет направлен на государственную экологическую экспертизу, которая призвана профессионально оценить соответствие предлагаемых проектных решений требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.







