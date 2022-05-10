Федеральные новости

Губернаторы пяти российских регионов подали в отставку

Федеральные новости 10.05.2022 15:25
10.05.2022 15:25


Сегодня, 10 мая стало известно об отставках двух российских губернаторов. Как сообщает ИА «Высота 102», о сложении полномочий главы региона  утром объявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он пояснил это достижением 65-летнего возраста, так как закон ограничивает губернаторов двумя сроками работы.
Через некоторое время об отставке заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он заявил о намерении продолжить работу в федеральных органах власти.

О сложении полномочий главы региона после этого заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который руководил субъектом  10 лет.  О нежелании выдвигаться на очередной срок сказал и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Через некоторое время "отметился"  глава республики Марий Эл Александр Евстифеев. Он также сообщил о своей отставке.

Таким образом, за сутки о своем уходе заявили губернаторы пяти российских регионов.

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