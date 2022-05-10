Губернаторы пяти российских регионов подали в отставку





Сегодня, 10 мая стало известно об отставках двух российских губернаторов. Как сообщает ИА «Высота 102», о сложении полномочий главы региона утром объявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он пояснил это достижением 65-летнего возраста, так как закон ограничивает губернаторов двумя сроками работы. Сегодня, 10 мая стало известно об отставках двух российских губернаторов. Как сообщает ИА «Высота 102», о сложении полномочий главы региона утром объявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он пояснил это достижением 65-летнего возраста, так как закон ограничивает губернаторов двумя сроками работы.





О сложении полномочий главы региона после этого заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который руководил субъектом 10 лет. О нежелании выдвигаться на очередной срок сказал и губернатор Рязанской области Николай Любимов.







Через некоторое время "отметился" глава республики Марий Эл Александр Евстифеев. Он также сообщил о своей отставке.







Таким образом, за сутки о своем уходе заявили губернаторы пяти российских регионов.



Через некоторое время об отставке заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он заявил о намерении продолжить работу в федеральных органах власти.