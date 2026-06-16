Первое судебное заседание над 44-летним блогером Алексеем Ульяновым, который обвиняется в вымогательстве, назначено на 24 июня. Эту дату определили на предварительных слушаниях, которые прошли сегодня в Центральном районном суде Волгограда с участием самого блогера.

- Назначена дата первого судебного заседания на 24 июня в 14-00, рассмотрение будет проходить в открытом режиме, - сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, что существовала высокая вероятность, что Алексей Ульянов не сможет присутствует в зале заседаний, так как ранее обращался за медицинской помощью. Однако эти опасения не оправдались – Ульянов на предварительных слушаниях присутствовал.

Алексей Ульянов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,3 ст.163 УК РФ (вымогательство, в том числе в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину он не признал. По решению суда он находится под арестом.

Согласно материалам дела, Ульянов и другой блогер и автор анонимного телеграм-канала Михаил Серенко, уголовное дело в отношении которого еще расследуется, с 2020 года требовали от руководителей двух организаций крупные суммы денег, угрожая публикацией порочащих сведений. Один потерпевший передал 6 миллионов рублей, а второй, с которого требовали 100 тысяч, отказался и сообщил о вымогателях в правоохранительные органы.





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