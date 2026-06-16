Бочаров провел заседание оперштаба по вопросам безопасности





Сегодня, 16 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание оперштаба по вопросам обеспечения комплексной безопасности на территории региона. В мероприятии приняли участие руководители силовых, надзорных, правоохранительных ведомств, а также представители Минобороны РФ и органов исполвласти.

– Организовано выполнение приоритетных задач, основных и дополнительных мер обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, выработанных Оперативным штабом, Антитеррористической комиссией Волгоградской области, постоянно действующим Координационным совещанием по обеспечению правопорядка. Работа проводится во взаимодействии с Правительством Российской Федерации, Министерством обороны России, отраслевыми Оперативными штабами, другими коллегиальными органами по обеспечению комплексной безопасности, в том числе по защите от угроз нападения с применением беспилотных воздушных судов. Учитывая высокий уровень угроз, считаю необходимым еще раз рассмотреть вопросы взаимодействия и эффективности действий всех функциональных звеньев, задействованных в работе по обеспечению противодействия террористическим действиям преступного киевского режима, в том числе связанным с угрозами применения беспилотных воздушных судов, – отметил губернатор Андрей Бочаров.

Особое внимание главой региона было акцентировано на системе обеспечения комплексной безопасности жителей, критически важной инфраструктуры, объектов жизнедеятельности, предприятий и организаций реального сектора экономики региона.

При необходимости будут представлены дополнительные меры противодействия преступным угрозам со стороны противника.

Фото: администрация Волгоградской области