



В Волгограде депутаты регионального парламента решили заранее озаботиться закупкой сладких подарков для детей. В парламенте подвели итоги майской закупки 1 тыс. новогодних наборов. Аукцион выиграла неназванная фирма, практически в два раза обрушившая цену контракта.

Изначально на закупку сладостей из бюджета облдумы планировалось потратить 1,2 млн рублей, однако в итоге жаркого аукциона с пятью претендентами на государственные финансы победу одержали коммерсанты, предложившие поставить наборы по 800 грамм всего за 720,6 тыс. рублей (-43,7%). Уступившие участники предложили похожие ценники: 727 тыс. рублей, 782 тыс. рублей, 842 тыс. рублей и 1,2 млн рублей.

Поставку победителю предстоит осуществить в начале декабря 2026 года. В каждой тематически украшенной коробке должны быть: молочный шоколад плиточный с целым миндалём и с цельной лещиной (две плитки по 90 г), вафельные конфеты в глазури с кремовой начинкой (5 шт.), шоколадные конфеты с целыми орехами (3 шт.), шоколадные конфеты с дроблёными орехами (4 шт.), конфеты в шоколадной глазури с карамельно‑арахисовой начинкой (3 шт.), конфеты в глазури с халвой (3 шт.), конфеты в глазури с марципановой начинкой (2 шт.), конфеты в глазури типа пралине (3 шт.), печенье, покрытое шоколадом, с карамельной начинкой (3 шт.), печенье «сэндвич» с кремовой начинкой (1 упаковка), ядровое драже в шоколадной глазури (2 упаковки).

Отметим, стоимость одного набора обойдётся бюджету в 727 рублей. По условию контракта перед отгрузкой на склад заказчика в областную думу должны быть доставлены образцы наборов. Лишь после их одобрения ответственными лицами поставка подарков сможет состояться. Оплата сладостей предусмотрена постфактум.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky