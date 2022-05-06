В Камышинском районе Волгоградской области 6 мая водитель Toyota Avensis не справился с управлением и в буквальном смысле влетел под встречный грузовик. Момент жесткого столкновения на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» записали камеры наружного наблюдения.







По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие в черте города Камышина произошло утром – около 7.20.

– На 506 километре трассы в Камышинском районе водитель иномарки, двигаясь в сторону Саратова, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и, пытаясь уйти от столкновения, выехал на правую обочину по ходу своего движения, – сообщают предварительные данные об обстоятельствах ДТП в главке МВД. – Выехав на обочину, водитель не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, в состоянии которого выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo.





В результате ДТП водитель иномарки с множественными травмами доставлен в больницу.

Полицейские в свою очередь напоминают водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области