Происшествия

На трассе под Волгоградом Toyota занесло под грузовик: момент столкновения – на видео

Происшествия 06.05.2022 15:19
06.05.2022 15:19


В Камышинском районе Волгоградской области 6 мая водитель Toyota Avensis не справился с управлением и в буквальном смысле влетел  под встречный грузовик. Момент жесткого столкновения на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» записали камеры наружного наблюдения. 



По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие в черте города Камышина произошло утром – около 7.20.

– На 506 километре трассы в Камышинском районе водитель иномарки, двигаясь в сторону Саратова, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и, пытаясь уйти от столкновения, выехал на правую обочину по ходу своего движения, – сообщают предварительные данные об обстоятельствах ДТП в главке МВД. – Выехав на обочину, водитель не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, в состоянии которого выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo.


В результате ДТП водитель иномарки с множественными травмами доставлен в больницу. 

Полицейские в свою очередь напоминают водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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