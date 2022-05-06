Складская техника становится доступнее





Транспортировка грузов по территории склада – сложная задача, для выполнения которой используется специальная техника. Весьма распространенной является гидравлическая тележка . Она очень проста в эксплуатации и обладает удобными габаритами (не большая и не маленькая). Гидравлическая тележка (рохля) поистине универсальна: даже если сломается, ее легко отремонтировать и снова пустить в работу.

Что следует знать при покупке гидравлической тележки

1. Она бывает ручной или самоходной. Это главный момент: покупатель должен четко представлять себе, с чем ему или его сотрудникам предстоит иметь дело. Если есть какие-то сомнения, лучше заранее проконсультироваться со специалистом, имеющим техническое образование.

2. Тележка используется очень широко. Рохлю можно встретить не только в магазинах или на складе, но и в портах, на заводах и фабриках. Порой даже при строительстве домов рабочие прибегают к данному инструменту, равно как и при ремонте большого помещения.

3. Цена тележки зависит от многочисленных факторов: наличия весов, ножничного подъема, принтера этикеток и прочего.

Где можно приобрести гидравлическую тележку

Такие тележки в России, в частности, можно купить в компании «Адаванта-М Ростов». Это импортер качественной техники, здесь продаются не только рохли, но и другие не менее важные товары: стройматериалы, колесные опоры, грузоподъемная техника и другое оборудование. У каждого товара имеется годовая гарантия.

Гидравлические тележки считаются здесь наиболее востребованной продукцией, поэтому ассортимент регулярно пополняется и расширяется. Покупателю на выбор предлагается много моделей в зависимости от рода деятельности и дальнейшей эксплуатации рохли. Отличительной особенностью компании можно назвать ее прямое сотрудничество с заводами-производителями. Неудивительно, что товары всегда качественные и практически никогда не возвращаются клиентами.

Сотрудничество компании с клиентом не ограничивается лишь оформлением заказа и не заканчивается после его получения. Наоборот, «Адаванта-М Ростов» с радостью готова вновь оказывать услуги, а для постоянных клиентов предусмотрены скидки и акции.

Находится магазин в Волгограде, однако служба доставки работает по всей стране. При оформлении заказа с покупателем связывается персональный менеджер, который полностью контролирует процесс получения и сборки. Оплата производится только по безналичному расчету. Подробности можно узнать на сайте компании или при личной беседе со специалистами.

Таким образом, даже сложную технику можно приобретать в интернете, причем по приемлемой цене и непосредственно с завода.



