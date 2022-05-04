Бывшего заместителя мэра Волжского отдали под суд

Расследования 04.05.2022 15:00
04.05.2022 15:00
Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Волжского Виктора Сухорукова передано для рассмотрения в суд.
Как сообщили в Волжском городском суде, Сухоруков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ( использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекшие тяжкое последствие нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
Судебное заседание еще не назначено.
Виктор Сухоруков, напомним, был задержан в конце октября 2021 года после обысков в мэрии Волжского Волгоградской области, которые проходили с участием сотрудников УФСБ. Ранее сообщалось, что ему инкриминируется ч. 1 ст. 285 УК РФ, которая предусматривает до 4 лет лишения свободы. Экс-чиновник по решению суда находился под домашним арестом.
Фабула объявления пока не озвучивается.
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