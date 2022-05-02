Здравоохранение

Площадки для санавиации в Волгоградской области готовят для работы в темноте

Здравоохранение 02.05.2022 20:07
02.05.2022 20:07



Световое оборудование закуплено для осуществления ночных вылетов вертолета санавиации из Фроловского, Быковского, Клетского и Серафимовичского районов Волгоградской области. 
Как сообщили в облздраве, с начала текущего года вертолетом в ведущие клиники уже доставлено 80 пациентов, в том числе 13 детей. Специальные площадки для санитарной авиации оборудованы в каждом районе региона.
Всего в текущем году планируется осуществить порядка 400 вылетов.
В июне этого года служба санитарной авиации в Волгоградской области отпразднует свой пятилетний юбилей. В 2017 году Волгоградская область одной из первых в стране по федеральной программе получила специализированный вертолет. За этот период «крылатая скорая» доставила в областной центр более 1,5 тысячи пациентов, что позволило оказать им своевременную помощь в стационарах третьего уровня. 
Фото: администрации Волгоградской области

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Здравоохранение
28.04.2022 12:55
Здравоохранение 28.04.2022 12:55

0
Далее
Здравоохранение
26.04.2022 10:50
Здравоохранение 26.04.2022 10:50

0
Далее
Здравоохранение
25.04.2022 09:25
Здравоохранение 25.04.2022 09:25

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2022 11:09
Здравоохранение 23.04.2022 11:09

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2022 08:56
Здравоохранение 23.04.2022 08:56

0
Далее
Здравоохранение
18.04.2022 11:45
Здравоохранение 18.04.2022 11:45

0
Далее
Здравоохранение
12.04.2022 14:11
Здравоохранение 12.04.2022 14:11

0
Далее
Здравоохранение
12.04.2022 06:34
Здравоохранение 12.04.2022 06:34

0
Далее
Здравоохранение
11.04.2022 20:23
Здравоохранение 11.04.2022 20:23

0
Далее
Здравоохранение
10.04.2022 12:54
Здравоохранение 10.04.2022 12:54

0
Далее
Здравоохранение
10.04.2022 12:39
Здравоохранение 10.04.2022 12:39

0
Далее
Здравоохранение
10.04.2022 10:04
Здравоохранение 10.04.2022 10:04

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2022 17:55
Здравоохранение 07.04.2022 17:55

0
Далее
Здравоохранение
07.04.2022 10:23
Здравоохранение 07.04.2022 10:23

0
Далее
Здравоохранение
06.04.2022 21:04
Здравоохранение 06.04.2022 21:04

0
Далее

Лента новостей

22:16
Мотоклуб «Ночные волки» ударил по Волгограду мотомаршем и «Декабрем» - фотоСмотреть фотографии
20:07
Площадки для санавиации в Волгоградской области готовят для работы в темнотеСмотреть фотографии
19:48
Морозную ночь и утро до -3 ожидают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:23
Депутат и уборщица пострадали в ходе конфликта в ВолжскомСмотреть фотографии
17:21
Будет красиво: артиллерийский салют прогремит в Волгограде 9 маяСмотреть фотографии
16:34
В Волгоградской области не расширили список рыбоводных участковСмотреть фотографии
15:36
Ушли и не вернулись: в Волжском ищут троих подростковСмотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области посчитали уровень инфляции за три месяцаСмотреть фотографии
14:57
Обновленный участок набережной Волгограда открыли для прогулокСмотреть фотографии
14:32
Стая бродячих собак покусала школьницу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Планы грандиозные: губернатора прокатили на колесе обозрения и рассказали о парках ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В центре Волгограда 3 мая пройдет первая репетиция парадаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградский барбекю-шеф победил в кулинарном баттле на ТНТСмотреть фотографии
12:07
Бочарову не сидится на майских дома: губернатор замечен в ЦПКиОСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде колонна поющих студентов прошагает по улице МираСмотреть фотографии
11:27
Юный автовор задержан в Волжском за кражу на ПервомайСмотреть фотографии
10:48
На набережной Волгограда водитель сбил двух подростковСмотреть фотографии
10:36
Иномарка врезалась в машину с детьми в Волгоградской области, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде выявили организации, где рьяно следят за вакцинациейСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде послевоенный жилой дом приговорили к сносуСмотреть фотографии
09:04
Дуб-«целитель» из Волгоградской области претендует на звание дерево годаСмотреть фотографии
08:24
В МЧС назвали самый пожароопасный район Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:57
Военная полиция переведена на усиленный режим службы в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:39
Заметки астролога: рекомендации с 2 по 8 мая 2022 годаСмотреть фотографии
21:10
38-летний волгоградец умер от коронавирусаСмотреть фотографии
20:00
В Волгоградской области ищут пропавшего парня в робеСмотреть фотографии
19:25
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
Первомайское шествие в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографии
18:08
Аварию на водопроводе в центре Волгограда устранят до утра 2 маяСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде день рождения отмечает главный общественник Евгений КнязевСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 