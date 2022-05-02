Здравоохранение 02.05.2022 20:07
02.05.2022 20:07
Световое оборудование закуплено для осуществления ночных вылетов вертолета санавиации из Фроловского, Быковского, Клетского и Серафимовичского районов Волгоградской области.
Как сообщили в облздраве, с начала текущего года вертолетом в ведущие клиники уже доставлено 80 пациентов, в том числе 13 детей. Специальные площадки для санитарной авиации оборудованы в каждом районе региона.
Всего в текущем году планируется осуществить порядка 400 вылетов.
В июне этого года служба санитарной авиации в Волгоградской области отпразднует свой пятилетний юбилей. В 2017 году Волгоградская область одной из первых в стране по федеральной программе получила специализированный вертолет. За этот период «крылатая скорая» доставила в областной центр более 1,5 тысячи пациентов, что позволило оказать им своевременную помощь в стационарах третьего уровня.
Фото: администрации Волгоградской области
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