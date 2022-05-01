Сенатор с удочкой, утенок-весельчак и коляска для детского сада: Первомай в Волгограде в лицах и красках
Общество 01.05.2022 14:33
01.05.2022 14:33
Такого количества самых разных цветов, воздушных шаров и флагов, как сегодня, кажется, Волгоград не видел целую вечность.
Сегодняшнее празднование Первомая после двухлетнего запрета на проведение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса стало отличным поводом снова почувствовать рядом плечо друзей, коллег, родных, окунуться в радостные эмоции да и просто порадоваться весеннему солнышку.
Еще задолго до шествия участники демонстрации стали собираться на площади Ленина. Люди приходили с плакатами, шариками, флагами и флажками. Многие взрослые взяли с собой детей.
- Даже не верится, что можно вот так собраться, пройти рядом, покричать кричалки, - признается волгоградка Анастасия. – Это классная возможность зарядиться и получить положительные эмоции! Поэтому мы сегодня здесь всей семьей – с мужем и сыном!
Настроение демонстрантам поднимал актер в костюме ростовой куклы утенка, а на огромную коляску, в которой могла бы уместиться половина группы детского сада, просто невозможно было не обратить внимание. Развеселил горожан и сенатор Сергей Горняков, который нес флаг, прикрепленный к удочке.
Студенты, рабочие, представители партий, отраслевых профсоюзов и общественных организаций по традиции прошли по главному проспекту Волгограда. Жители близлежащих домов выходили на балконы с флагами в знак приветствия участников демонстрации.
Волгоградцы хором исполняли песни, звучавшие по радио. Участниками демонстрации стали и целые музыкальные коллективы. Музыканты играли популярные народные мелодии, а артисты показывали свое мастерство.
Многие горожане остались после митинга на праздничном концерте. Кто-то отправился потом на дачу, кто-то – на прогулки по городу. Первомайские праздники только начинаются и надо успеть как следует отдохнуть.
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