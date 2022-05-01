



Такого количества самых разных цветов, воздушных шаров и флагов, как сегодня, кажется, Волгоград не видел целую вечность.

Такого количества самых разных цветов, воздушных шаров и флагов, как сегодня, кажется, Волгоград не видел целую вечность.





Сегодняшнее празднование Первомая после двухлетнего запрета на проведение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса стало отличным поводом снова почувствовать рядом плечо друзей, коллег, родных, окунуться в радостные эмоции да и просто порадоваться весеннему солнышку.

Сегодняшнее празднование Первомая после двухлетнего запрета на проведение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса стало отличным поводом снова почувствовать рядом плечо друзей, коллег, родных, окунуться в радостные эмоции да и просто порадоваться весеннему солнышку.





Еще задолго до шествия участники демонстрации стали собираться на площади Ленина. Люди приходили с плакатами, шариками, флагами и флажками. Многие взрослые взяли с собой детей.

Еще задолго до шествия участники демонстрации стали собираться на площади Ленина. Люди приходили с плакатами, шариками, флагами и флажками. Многие взрослые взяли с собой детей.





- Даже не верится, что можно вот так собраться, пройти рядом, покричать кричалки, - признается волгоградка Анастасия. – Это классная возможность зарядиться и получить положительные эмоции! Поэтому мы сегодня здесь всей семьей – с мужем и сыном!

- Даже не верится, что можно вот так собраться, пройти рядом, покричать кричалки, - признается волгоградка Анастасия. – Это классная возможность зарядиться и получить положительные эмоции! Поэтому мы сегодня здесь всей семьей – с мужем и сыном!





Настроение демонстрантам поднимал актер в костюме ростовой куклы утенка, а на огромную коляску, в которой могла бы уместиться половина группы детского сада, просто невозможно было не обратить внимание. Развеселил горожан и сенатор Сергей Горняков, который нес флаг, прикрепленный к удочке. Настроение демонстрантам поднимал актер в костюме ростовой куклы утенка, а на огромную коляску, в которой могла бы уместиться половина группы детского сада, просто невозможно было не обратить внимание. Развеселил горожан и сенатор Сергей Горняков, который нес флаг, прикрепленный к удочке.





Студенты, рабочие, представители партий, отраслевых профсоюзов и общественных организаций по традиции прошли по главному проспекту Волгограда. Жители близлежащих домов выходили на балконы с флагами в знак приветствия участников демонстрации. Студенты, рабочие, представители партий, отраслевых профсоюзов и общественных организаций по традиции прошли по главному проспекту Волгограда. Жители близлежащих домов выходили на балконы с флагами в знак приветствия участников демонстрации.





Волгоградцы хором исполняли песни, звучавшие по радио. Участниками демонстрации стали и целые музыкальные коллективы. Музыканты играли популярные народные мелодии, а артисты показывали свое мастерство.

Волгоградцы хором исполняли песни, звучавшие по радио. Участниками демонстрации стали и целые музыкальные коллективы. Музыканты играли популярные народные мелодии, а артисты показывали свое мастерство.





Многие горожане остались после митинга на праздничном концерте. Кто-то отправился потом на дачу, кто-то – на прогулки по городу. Первомайские праздники только начинаются и надо успеть как следует отдохнуть.

Многие горожане остались после митинга на праздничном концерте. Кто-то отправился потом на дачу, кто-то – на прогулки по городу. Первомайские праздники только начинаются и надо успеть как следует отдохнуть.



