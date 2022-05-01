Общество

Сенатор с удочкой, утенок-весельчак и коляска для детского сада: Первомай в Волгограде в лицах и красках

Общество 01.05.2022 14:33
01.05.2022 14:33


Такого количества самых разных цветов, воздушных шаров и флагов, как сегодня, кажется, Волгоград не видел целую вечность.

Сегодняшнее празднование Первомая после двухлетнего запрета на проведение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса стало отличным поводом снова почувствовать рядом плечо друзей, коллег, родных, окунуться в радостные эмоции да и просто порадоваться весеннему солнышку.

Еще задолго до шествия участники демонстрации стали собираться на площади Ленина. Люди приходили с плакатами, шариками, флагами и флажками. Многие взрослые взяли с собой детей.

- Даже не верится, что можно вот так собраться, пройти рядом, покричать кричалки, - признается волгоградка Анастасия. – Это классная возможность зарядиться и получить положительные эмоции! Поэтому мы сегодня здесь всей семьей – с мужем и сыном!

Настроение демонстрантам поднимал актер в костюме ростовой куклы утенка, а на огромную коляску, в которой могла бы уместиться половина группы детского сада, просто невозможно было не обратить внимание. Развеселил горожан и сенатор Сергей Горняков, который нес флаг, прикрепленный к удочке.

Студенты, рабочие, представители партий, отраслевых профсоюзов и общественных организаций по традиции прошли по главному проспекту Волгограда. Жители близлежащих домов выходили на балконы с флагами в знак приветствия участников демонстрации.

Волгоградцы хором исполняли песни, звучавшие по радио. Участниками демонстрации стали и целые музыкальные коллективы. Музыканты играли популярные народные мелодии, а артисты  показывали свое мастерство.

Многие горожане остались после митинга на праздничном концерте. Кто-то отправился потом на дачу, кто-то – на прогулки по городу. Первомайские праздники только начинаются и надо успеть как следует отдохнуть.



Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
01.05.2022 17:09
Общество 01.05.2022 17:09

0
Далее
Общество
01.05.2022 16:54
Общество 01.05.2022 16:54

0
Далее
Общество
01.05.2022 16:11
Общество 01.05.2022 16:11

0
Далее
Общество
01.05.2022 13:15
Общество 01.05.2022 13:15

0
Далее
Общество
01.05.2022 11:37
Общество 01.05.2022 11:37

0
Далее
Общество
01.05.2022 11:16
Общество 01.05.2022 11:16

0
Далее
Общество
01.05.2022 09:12
Общество 01.05.2022 09:12

0
Далее
Общество
01.05.2022 08:15
Общество 01.05.2022 08:15

0
Далее
Общество
01.05.2022 06:53
Общество 01.05.2022 06:53

0
Далее
Общество
01.05.2022 06:37
Общество 01.05.2022 06:37

0
Далее
Общество
30.04.2022 22:28
Общество 30.04.2022 22:28

0
Далее
Общество
30.04.2022 17:58
Общество 30.04.2022 17:58

0
Далее
Общество
30.04.2022 17:19
Общество 30.04.2022 17:19

0
Далее
Общество
30.04.2022 16:51
Общество 30.04.2022 16:51

0
Далее
Общество
30.04.2022 15:46
Общество 30.04.2022 15:46

0
Далее

Лента новостей

17:09
Волгоградских спасателей перевели в режим повышенной готовностиСмотреть фотографии
16:54
Лишь 10% волгоградцев считают 1 мая праздником трудящихсяСмотреть фотографии
16:11
«Ждем и Хирурга»: в Волгоград снова приезжают «Ночные волки»Смотреть фотографии
15:32
В Волгоградском парке появились скворечникиСмотреть фотографии
14:33
Сенатор с удочкой, утенок-весельчак и коляска для детского сада: Первомай в Волгограде в лицах и краскахСмотреть фотографии
13:15
В первомайских шествиях участвовали почти 50 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области рыбак утонул в своей машинеСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде после скандала вывезли устроенную МУПом свалкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
Экс-главный тренер «Ротора» припомнил волгоградским функционерам старые обидыСмотреть фотографии
11:51
Матпомощь без НДФЛ: смотрим, что требовали волгоградцы на ПервомайСмотреть фотографии
11:49
Под Волгоградом женщина-таксист устроила ДТП с шестью пострадавшимиСмотреть фотографии
11:37
Успел к 1 Мая: на фасаде многоэтажки в Волгограде появилась картина с солдатом и детьмиСмотреть фотографии
11:16
«Мы умеем объединяться»: на площади Павших борцов в Волгограде прошел первомайский митингСмотреть фотографии
10:04
Житель Волгоградской области сдался полиции после убийства приятеляСмотреть фотографии
09:12
Тысячи волгоградцев собираются на первомайское шествиеСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области на 1% снизилась смертность населенияСмотреть фотографии
06:53
В Волгограде 1 мая изменилась транспортная схемаСмотреть фотографии
06:37
Волгоград встречает Первомай перекрытыми улицами в центреСмотреть фотографии
22:28
Из Камышина в Волгоград на вертолете транспортировали байкера после ДТПСмотреть фотографии
21:23
Похоронили надежду: волгоградский «Ротор» проиграл «Кубани»- 1:2Смотреть фотографии
20:05
В Волжском пьяный мужчина угрожал с балкона убить соседаСмотреть фотографии
19:12
В Волгограде сотрудники МУПа попались на сбросе отходов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Как интересно провести майские праздники в Волгоградской области: путеводительСмотреть фотографии
17:58
Жители домов по улице Пархоменко в Волгограде остались без водыСмотреть фотографии
17:19
В мае волгоградские стоматологи переходят на особый режимСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде запустили фонтан «Искусство» на Центральной набережнойСмотреть фотографии
15:46
Жителей Волгограда с 11 мая снова оставят без горячей водыСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде для репетиций парада Победы перекроют улицыСмотреть фотографии
14:13
В Камышине задержан предполагаемый жестокий убийца 55-летней женщиныСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде с 1 мая запустят новый троллейбусный маршрут № 9аСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 