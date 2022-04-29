Приставы изъяли имущество у известной волгоградской активистки





Судебные приставы Тракторозавотского районного отделения УФССП изъяли имущество у местной жительницы, которая стала известной своим эпатажным поведением в зданиях государственных органов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, нарушительницей правопорядка в очередной раз стала Оксана Барабанова, которая ранее была осуждена на 10 суток административного ареста за мат в приемной президента. Женщина за несколько месяцев успела накопить долги по штрафам и устроить несколько скандалов.

28 апреля 2022 года в рамках исполнительного производства судебные приставы выехали к Оксане Барановой для составления акта описи и ареста имущества. Активистка, в свою очередь, была не согласна с данной процедурой и попыталась помешать приставам. В связи с этим в отношении нее был составлен протокол. После сотрудники исполнительной власти проводили женщину в отделение для составления протокола за неуплату штрафов в срок. Суд назначил дебоширке наказание в виде 5 суток административного ареста. Во время рассмотрения дела женщина также попала под санкции – на нее был составлен протокол по неисполнению распоряжению судебного пристава по обеспечению установления порядка деятельности судов - ст. 17.3 Кодекса.

Сейчас приставами готовится постановление о принятии результатов оценки имущества. Если женщина опять не захочет в срок самостоятельно реализовать имущество, его направят на принудительную реализацию в счет погашения долго в размере 28 тысяч рублей.

Фото: скриншот You Tube