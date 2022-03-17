Суд арестовал волгоградку на 10 суток за мат в приемной президента

Центральный районный суд Волгограда назначил 10 суток административного ареста местной жительнице Оксане Барабановой за мелкое хулиганство. Женщина выражалась грубой нецензурной бранью в приемной президента Российской Федерации по приёму граждан в Волгоградской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Инцидент произошел накануне, 16 марта.
На заседании Барабанова не признала свою вину и пояснила, что является «живой женщиной Оксаной, а административный материал в отношении Барабановой к ней не относится». Ни на один вопрос судьи волгоградка отвечать не стала.
Постановление об аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано. После его вручения Оксана Барабанова написала на нём: «Данной персоной не являюсь, не несу за неё ответственность. Ответственность за физическое лицо несёт РФ» и вернула документ суду, отметили в пресс-службе.
Фото: скриншот YouTube.