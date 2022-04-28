Федеральные новости

Штрафы за отождествление СССР и защита соцвыплат от приставов вступают в силу в России

Федеральные новости 28.04.2022 18:32
28.04.2022 18:32


В России с 27 апреля вступили в силу поправки в действующее законодательство, которыми вводится наказание за отождествление действий СССР и нацистской Германии. Как сообщает ИА "Высота 102", с 1 мая в России также вступает в силу ряд законодательных новелл.  

 

Наказание за отождествление действий СССР и нацистской Германии 

В случаях публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии в ходе Великой Отечественной войны нарушителям грозят следующие штрафы:

 

  • физическим лицам ― до 2 тысяч рублей либо (в отдельных случаях может применяться административный арест до 15 суток);
  • для должностных лиц ― штраф до 4 тысяч рублей;
  • для юрлиц — до 50 тысяч рублей. 

Защита прав детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца

С 27 апреля подростки, которым установлена пенсия по инвалидности или потере кормильца, при трудоустройстве по направлению центра занятости сохранят социальные доплаты к ней. Раньше в этом случае доплата не была предусмотрена.

— Норма распространяется и на молодых людей, обучающихся в очной форме по основным образовательным программам, вплоть до достижения ими 23 лет, — уточняют в Госдуме. 

Пособие на детей от восьми до 17 лет

С 1 мая в России стартует прием заявлений новые выплаты. Подробно о механизме начислений сегодня, 28 апреля, в Волгограде на брифинге рассказали представители ПФР. Клиентские службы Пенсионного фонда будут принимать заявления волгоградцев все майские праздники. 

Отметим, что до сих пор пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет было положено только одиноким родителям.  

Защита соцвыплат от приставов

В первого дня мая начинает действовать новая мера по защите социальных выплат, получаемых россиянами. Без письменного разрешения гражданина с банковских счетов не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита.

 Если заемщик подтвердил свое согласие, а затем передумал, он сможет в течение 14 дней вернуть эти средства, — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Полный перечень социальных средств, которые запрещено списывать, содержится в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве».

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