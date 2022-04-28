Общество

В Волгограде 1 мая стартует прием заявлений на детские выплаты: на что обратить внимание

Общество 28.04.2022 11:08
28.04.2022 11:08


В России с 1 мая стартует прием заявлений на выплаты на детей в возрасте с 8 до 17 лет. Ранее сообщалось, что новой мерой господдержки смогут воспользоваться семьи с низким подушевым доходом. О том, какие доходы родителей будут учитываться, и в целом о механизме начислений, 28 апреля рассказала в ходе брифинга в Волгограде заместитель управляющего отделением ПФР по Волгоградской области Наталья Магилина.

—  Выплаты будут начисляться семьям, которые имеют невысокий доход, то есть среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе. В Волгоградской области это 10 882 рубля, — напомнила Наталья Магилина. —  Важное условие — и заявитель, и дети, на которых устанавливается выплата, должны являться гражданами российского государства и постоянно здесь проживать. 

Что входит в доходы, которые будут  учитываться при определении права на установление выплат? 

— В первую очередь, это, конечно, заработная плата. Это также доходы от бизнеса, доходы самозанятых граждан, пенсии, выплаты и меры социальной поддержки, которые оказываются семьям, а также алименты и т.д. В этом году действует  еще одно очень важное правило: для тех лиц, с которыми был расторгнут трудовой договор и они остались без работы по состоянию на 1 марта, и которые на момент подачи заявления официально признаны безработными, все выше перечисленные виды доходов учитываться не будут. Для граждан, оставшихся без работы, действует льготный порядок начисления выплат на детей от 8 до 17 лет.  Единственное — в этом случае выплата будет назначаться на шесть месяцев. В последствии нужно будет подавать очередное заявление. 

Не будут учитываться при начислении новой выплаты, по словам Магилиной, пособия на детей от 3 до 7 лет, а также выплаты по уходу за ребенком, за нетрудоспособными лицами, а также средства материнского капитала. 

— В том случае, если у заявителя вообще отсутствуют какие-либо доходы, то это обстоятельство должно быть обусловлено объективными причинами. Это могут быть: уход за ребенком, уход за нетрудоспособным гражданином, длительное лечение, статус безработного гражданина в течение шести месяцев. 

Размер ежемесячной выплаты  будет зависеть от дохода, который имеет семья. Он может определяться как 50% прожиточного минимума на ребенка, 75% или 100%. То есть сем ниже уровень дохода семьи, тем выше размер выплаты, который будет предоставляться ПФР. 

Самый удобный способ подачи заявления — через портал "Госуслуги". Там уже сейчас можно заполнить в спокойном темпе черновик заявления, которое будет рассмотрено Пенсионным фондом с 1 мая.  Второй способ подачи - через клиентские службы, расположенные в районах Волгограда, в Волжском и других муниципальных образованиях региона. 

— Рассматриваться заявление будет в течение 10 рабочих дней  с момента подачи. Однако если ПФР не будет располагать достаточными сведениями для принятия решения, срок рассмотрения может быть увеличен еще на 20 дней, — предупреждает Наталья Магилина. — Не стоит торопиться подавать заявление в первые дни. Законом предусмотрено, что если гражданин обратится с заявлением до 1 октября текущего года, выплата будет устанавливаться с 1 апреля. 

Важно, что подавая заявление с 1 мая, гражданин будет получать выплаты за два месяца (апрель и май), при обращении в июне - за три месяца (апрель, май и июнь) и т.д.

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