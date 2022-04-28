В России с 1 мая стартует прием заявлений на выплаты на детей в возрасте с 8 до 17 лет. Ранее сообщалось, что новой мерой господдержки смогут воспользоваться семьи с низким подушевым доходом. О том, какие доходы родителей будут учитываться, и в целом о механизме начислений, 28 апреля рассказала в ходе брифинга в Волгограде заместитель управляющего отделением ПФР по Волгоградской области Наталья Магилина.

— Выплаты будут начисляться семьям, которые имеют невысокий доход, то есть среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе. В Волгоградской области это 10 882 рубля, — напомнила Наталья Магилина. — Важное условие — и заявитель, и дети, на которых устанавливается выплата, должны являться гражданами российского государства и постоянно здесь проживать.

Что входит в доходы, которые будут учитываться при определении права на установление выплат?

— В первую очередь, это, конечно, заработная плата. Это также доходы от бизнеса, доходы самозанятых граждан, пенсии, выплаты и меры социальной поддержки, которые оказываются семьям, а также алименты и т.д. В этом году действует еще одно очень важное правило: для тех лиц, с которыми был расторгнут трудовой договор и они остались без работы по состоянию на 1 марта, и которые на момент подачи заявления официально признаны безработными, все выше перечисленные виды доходов учитываться не будут. Для граждан, оставшихся без работы, действует льготный порядок начисления выплат на детей от 8 до 17 лет. Единственное — в этом случае выплата будет назначаться на шесть месяцев. В последствии нужно будет подавать очередное заявление.

Не будут учитываться при начислении новой выплаты, по словам Магилиной, пособия на детей от 3 до 7 лет, а также выплаты по уходу за ребенком, за нетрудоспособными лицами, а также средства материнского капитала.

— В том случае, если у заявителя вообще отсутствуют какие-либо доходы, то это обстоятельство должно быть обусловлено объективными причинами. Это могут быть: уход за ребенком, уход за нетрудоспособным гражданином, длительное лечение, статус безработного гражданина в течение шести месяцев.

Размер ежемесячной выплаты будет зависеть от дохода, который имеет семья. Он может определяться как 50% прожиточного минимума на ребенка, 75% или 100%. То есть сем ниже уровень дохода семьи, тем выше размер выплаты, который будет предоставляться ПФР.

Самый удобный способ подачи заявления — через портал "Госуслуги". Там уже сейчас можно заполнить в спокойном темпе черновик заявления, которое будет рассмотрено Пенсионным фондом с 1 мая. Второй способ подачи - через клиентские службы, расположенные в районах Волгограда, в Волжском и других муниципальных образованиях региона.

— Рассматриваться заявление будет в течение 10 рабочих дней с момента подачи. Однако если ПФР не будет располагать достаточными сведениями для принятия решения, срок рассмотрения может быть увеличен еще на 20 дней, — предупреждает Наталья Магилина. — Не стоит торопиться подавать заявление в первые дни. Законом предусмотрено, что если гражданин обратится с заявлением до 1 октября текущего года, выплата будет устанавливаться с 1 апреля.

Важно, что подавая заявление с 1 мая, гражданин будет получать выплаты за два месяца (апрель и май), при обращении в июне - за три месяца (апрель, май и июнь) и т.д.