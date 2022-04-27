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Осторожно, змея!: как отличить гадюку и обезопасить себя от ее укуса

Полезно знать 27.04.2022 06:26
27.04.2022 06:26


С наступлением теплой погоды природа оживает: вместе с распускающимися листьями и цветами просыпаются и впавшие на зиму в спячку змеи. В Волгоградской области известны семь видов этих рептилий, в частности, ужи, полозы и гадюки. ИА «Высота 102» рассказывает, как отличить гадюку от других змей, чтобы свести к минимуму риск неприятных последствий.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, этот вид достаточно сильно отличается от других по внешнему облику, но все же риск перепутать их есть. Чаще всего за гадюку принимают водяного ужа. У обыкновенного ужа на голове есть два оранжево-красных или желтых пятна, по которым практически все волгоградцы безошибочно угадывают их.

Однако у его водяного собрата таких пятен нет. Он обитает по берегам рек, озер, водохранилищ и отлично чувствует себя в воде – в отличии от той же гадюки. Водяной уж может быть однотонным или с темными пятнами в шахматном порядке. У гадюки же узор зигзагообразный по хребту.

В степи же гадюку чаще путают с тремя видами полозов. Они встречаются в балках и на меловых обнажениях. По названиям видов можно догадаться, какие приметы их отличают: желтобрюхий, четырёхполосый и узорчатый. Самое сложное – с последним видом, которого очень легко перепутать с гадюкой, особенно тем, кто редко бывает на природе и видит змей. Тем не менее, главное, что следует помнить – если полозы и ужи вырастают в длину более метра и полутора, то гадюки в длину не превышают 75 см.

– Как и ужи, полозы не имеют ядовитых зубов, несмотря на агрессивное поведение при попытке поймать их, не представляют никакой угрозы человеческой жизни, – рассказали в облздраве. – Хотя они могут довольно сильно прокусить руку и вызвать сильнейшее жжение, болезненные ощущения, покраснение, зуд и отечность, что характеризует развитие инфекционного, либо аллергического осложнения.

Для большинства встреча с любой змеей – не самая приятная. Чтобы не столкнуться с рептилией и не получить болезненный, а подчас и опасный укус, достаточно соблюдать на природе несколько простых правил:

1. Тщательно осмотрите место, где собираетесь отдыхать.

2. Если собрались по грибы, ягоды или просто на длинную прогулку, то обязательно надевайте практичную обувь и одежду из плотных материалов. Не будет лишней в походе какая-нибудь длинная палка, которой вы будете расчищать себе путь между лесными деревьями, так как под травой могут таиться змеи.

3. Будьте «шумными», ведь змеи боятся шума.

4. Если вдруг вы увидели змею — замрите, сделайте так, чтобы змея вас не увидела. А если она ползет к вам — не пытайтесь бежать.

5. Если вы наткнулись на лежачую змею, спокойно, без резких движений, сделайте несколько неслышимых шагов назад и потихоньку отходите от нее подальше.

6. Змеи ночью выползают на охоту. Если собираетесь провести ночь в лесу, то разведите костер и освещайте себе дорогу фонариком.

7. Всегда внимательно смотрите под ноги, особенно, когда собираете дрова для костра, так как змею легко спутать с засохшей палкой.

Следует помнить, что змея сама боится человека и защищает себя при нападении. Если же укуса избежать не удалось, необходимо предпринять меры первой помощи, о которых мы рассказывали в этом материале, и обратиться в больницу.

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