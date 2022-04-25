В Волгоградской области начался змеиный сезон: врачи зарегистрировали первый в 2022 году случай укуса гадюки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения. От жителей области за последнюю неделю поступило несколько сообщений в редакцию о встрече с гадюками: многие люди, встретив серую или пятнистую рептилию, начинают паниковать, некоторые же даже покушаются на ее жизнь.
За гадюку часто принимают других пресмыкающихся. В Волгоградской области, по данным облздрава, известны семь видов змей, из которых наиболее обычны и многочисленны два вида ужей – обыкновенный и водяной, и три вида полозов – желтобрюхий, узорчатый и четырёхполосый. Эти виды не представляют опасности.
Ядовитых змей в Волгоградской области две. Это степная гадюка (Vipera renardi) и редкая и малоизученная гадюка Никольского (Vipera nikolskii). «Высота 102» поговорила змеях в целом и гадюках в частности с доцентом кафедры биологии и биоинженерии ВолГУ, кандидатом биологических наук Дмитрием Гордеевым. Ученый ответил на самые животрепещущие вопросы об этих пресмыкающихся и развеял несколько мифов о них.
1. Гадюки проснулись слишком рано
Как правило, гадюки видов обыкновенная и степная выходят из змеиных нор тогда же, когда и все рептилии – сейчас как раз самое время. По утрам и вечерам весной эти змеи могут выползать на обочины грунтовых дорог, чтобы греться, но в основном они обитают в степях на сложных ландшафтах – во впадинах или на пригорках, возле стволов деревьев и кустарников. Гадюки также могут прятаться под старым строительным мусором, шифером, но там больше вероятность встретить грызунов, нежели рептилию. Что до ареала обитания, то гадюки водятся практически на всей территории области. В степях их немного – на 1 га встречаются 1-2 змеи.
2. На гадюку можно наткнуться в каком-нибудь парке в Волгограде
Гадюки крайне редко встречаются в городских условиях. Поэтому встретить змею, гуляя в парке, особенно в центре Волгограда, практически нереально, шанс просто мизерный.
3. Если гадюка заползла в дом, ее нужно убить
Убивать гадюку, обыкновенную или степную, не стоит – это административное правонарушение, они являются редкими и охраняемыми видами. На самом деле, численность этих животных стремительно сокращается. В случае, если змея оказалась внутри помещения, нужно палкой или каким-то другим подручным предметом выгнать ее из дома. Если же человек очень боится рептилию, то лучше всего вызвать МЧС – специалисты отловят и вынесут змею.
4. Гадюки вырастают огромных размеров и могут напасть в воде
Следует помнить, что гадюка при всем желании не сможет вырасти больше 65 см в длину. Кроме того, она совершенно точно не водится в водоемах. Поэтому большие змеи в реках и озерах – это водяные ужи, которые вырастают 1-1,5 метра в длину и замечательно плавают. Они могут укусить, но не ядовиты.
5. Весной гадюка более ядовита, чем летом
Концентрация яда гадюки не зависит от времени года. Гадюка становится более ядовитой с возрастом, поскольку чем эта змея больше, тем более крупная добыча ей требуется. А чтобы ее умертвить, нужен более сильный яд. Тем не менее, для человека яд гадюки не смертелен, если своевременно предпринять все меры.
По данным комитета здравоохранения, в 2021 году в Центр острых отравлений Волгоградской области с токсическим действием яда змей поступило 30 человек, из них 27 с укусом гадюк. В последнее время врачи отмечают увеличение острых отравлений, возникающих вследствие укусов этих пресмыкающихся.
– Укус гадюковых – это сочетанное поражение ядом биологической природы и инфекционными агентами, - рассказали в облздраве. – При всех случаях укусов змей необходимо обратиться за специализированной медицинской помощью с целью проведения антистолбнячной, симптоматической, антибактериальной, а при укусе гадюк – антидотной (сыворотка против яда гадюки), дезинтоксикационной терапии.
При укусе гадюки необходимо, в первую очередь, высасывать яд из ранки в течение 15-20 минут. У человек, который это делает, не должно быть травм и повреждений на слизистой рта. Рану нужно обработать антисептиком на водной основе, прижигать место укуса нельзя. После этого следует наложить повязку и обездвижить конечность. Жгут накладывать строго запрещено, предупреждают врачи. После этих действий необходимо вызвать скорую помощь или самостоятельно обратиться в ближайшую поликлинику или больницу.