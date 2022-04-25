Полезно знать

Змеи проснулись: один человек пострадал в Волгоградской области от укуса гадюки

Полезно знать 25.04.2022 19:03
25.04.2022 19:03


В Волгоградской области начался змеиный сезон: врачи зарегистрировали первый в 2022 году случай укуса гадюки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения. От жителей области за последнюю неделю поступило несколько сообщений в редакцию о встрече с гадюками: многие люди, встретив серую или пятнистую рептилию, начинают паниковать, некоторые же даже покушаются на ее жизнь.

За гадюку часто принимают других пресмыкающихся. В Волгоградской области, по данным облздрава, известны семь видов змей, из которых наиболее обычны и многочисленны два вида ужей – обыкновенный и водяной, и три вида полозов – желтобрюхий, узорчатый и четырёхполосый. Эти виды не представляют опасности.

Ядовитых змей в Волгоградской области две. Это степная гадюка (Vipera renardi) и редкая и малоизученная гадюка Никольского (Vipera nikolskii). «Высота 102» поговорила змеях в целом и гадюках в частности с доцентом кафедры биологии и биоинженерии ВолГУ, кандидатом биологических наук Дмитрием Гордеевым. Ученый ответил на самые животрепещущие вопросы об этих пресмыкающихся и развеял несколько мифов о них.

1. Гадюки проснулись слишком рано

Как правило, гадюки видов обыкновенная и степная выходят из змеиных нор тогда же, когда и все рептилии – сейчас как раз самое время. По утрам и вечерам весной эти змеи могут выползать на обочины грунтовых дорог, чтобы греться, но в основном они обитают в степях на сложных ландшафтах – во впадинах или на пригорках, возле стволов деревьев и кустарников. Гадюки также могут прятаться под старым строительным мусором, шифером, но там больше вероятность встретить грызунов, нежели рептилию. Что до ареала обитания, то гадюки водятся практически на всей территории области. В степях их немного – на 1 га встречаются 1-2 змеи.

2. На гадюку можно наткнуться в каком-нибудь парке в Волгограде

Гадюки крайне редко встречаются в городских условиях. Поэтому встретить змею, гуляя в парке, особенно в центре Волгограда, практически нереально, шанс просто мизерный.

3. Если гадюка заползла в дом, ее нужно убить

Убивать гадюку, обыкновенную или степную, не стоит – это административное правонарушение, они являются редкими и охраняемыми видами. На самом деле, численность этих животных стремительно сокращается. В случае, если змея оказалась внутри помещения, нужно палкой или каким-то другим подручным предметом выгнать ее из дома. Если же человек очень боится рептилию, то лучше всего вызвать МЧС – специалисты отловят и вынесут змею.

4. Гадюки вырастают огромных размеров и могут напасть в воде

Следует помнить, что гадюка при всем желании не сможет вырасти больше 65 см в длину. Кроме того, она совершенно точно не водится в водоемах. Поэтому большие змеи в реках и озерах – это водяные ужи, которые вырастают 1-1,5 метра в длину и замечательно плавают. Они могут укусить, но не ядовиты.

5. Весной гадюка более ядовита, чем летом

Концентрация яда гадюки не зависит от времени года. Гадюка становится более ядовитой с возрастом, поскольку чем эта змея больше, тем более крупная добыча ей требуется. А чтобы ее умертвить, нужен более сильный яд. Тем не менее, для человека яд гадюки не смертелен, если своевременно предпринять все меры.

По данным комитета здравоохранения, в 2021 году в Центр острых отравлений Волгоградской области с токсическим действием яда змей поступило 30 человек, из них 27 с укусом гадюк. В последнее время врачи отмечают увеличение острых отравлений, возникающих вследствие укусов этих пресмыкающихся.

– Укус гадюковых – это сочетанное поражение ядом биологической природы и инфекционными агентами, - рассказали в облздраве. – При всех случаях укусов змей необходимо обратиться за специализированной медицинской помощью с целью проведения антистолбнячной, симптоматической, антибактериальной, а при укусе гадюк – антидотной (сыворотка против яда гадюки), дезинтоксикационной терапии.

При укусе гадюки необходимо, в первую очередь, высасывать яд из ранки в течение 15-20 минут. У человек, который это делает, не должно быть травм и повреждений на слизистой рта. Рану нужно обработать антисептиком на водной основе, прижигать место укуса нельзя. После этого следует наложить повязку и обездвижить конечность. Жгут накладывать строго запрещено, предупреждают врачи. После этих действий необходимо вызвать скорую помощь или самостоятельно обратиться в ближайшую поликлинику или больницу.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Полезно знать
25.04.2022 18:33
Полезно знать 25.04.2022 18:33

0
Далее
Полезно знать
25.04.2022 07:01
Полезно знать 25.04.2022 07:01

0
Далее
Полезно знать
24.04.2022 20:02
Полезно знать 24.04.2022 20:02

0
Далее
Полезно знать
24.04.2022 13:10
Полезно знать 24.04.2022 13:10

0
Далее
Полезно знать
23.04.2022 18:50
Полезно знать 23.04.2022 18:50

0
Далее
Полезно знать
22.04.2022 18:53
Полезно знать 22.04.2022 18:53

0
Далее
Полезно знать
21.04.2022 09:34
Полезно знать 21.04.2022 09:34

0
Далее
Полезно знать
20.04.2022 21:43
Полезно знать 20.04.2022 21:43

0
Далее
Полезно знать
20.04.2022 12:18
Полезно знать 20.04.2022 12:18

0
Далее
Полезно знать
20.04.2022 10:28
Полезно знать 20.04.2022 10:28

0
Далее
Полезно знать
18.04.2022 20:53
Полезно знать 18.04.2022 20:53

0
Далее
Полезно знать
18.04.2022 14:05
Полезно знать 18.04.2022 14:05

0
Далее
Полезно знать
18.04.2022 12:04
Полезно знать 18.04.2022 12:04

0
Далее
Полезно знать
18.04.2022 10:15
Полезно знать 18.04.2022 10:15

0
Далее
Полезно знать
18.04.2022 06:09
Полезно знать 18.04.2022 06:09

0
Далее

Лента новостей

19:36
Из-за вирусов пришлось прервать занятия в двух волгоградских школахСмотреть фотографии
19:09
«Душил и бил электрошокером»: в Волгоградской области суд арестовал напавшего на ювелирный салон разбойникаСмотреть фотографии
19:03
Змеи проснулись: один человек пострадал в Волгоградской области от укуса гадюкиСмотреть фотографии
18:59
В Камышине напавшую на ППС 40-летнюю женщину проверят на вменяемостьСмотреть фотографии
18:33
Волгоградцам рассказали, как защитить свои персональные данныеСмотреть фотографии
18:29
Волгоградское чудо природы Александровский грабен спасают от людейСмотреть фотографии
18:02
Жители Городища обвинили чиновников в отжиге отходов рядом с домамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
Мишустин выделил на волгоградские дороги еще 2,2 млрд рублейСмотреть фотографии
17:27
Под Волгоградом остановился паром из-за паводкаСмотреть фотографии
17:27
В поселке Волгограда на 10 дней отключили горячую водуСмотреть фотографии
16:33
Волгоградцев ждут длинные майские каникулыСмотреть фотографии
16:31
«Посмотрим им в глаза»: суд в Москве открестился от поселка-резервации ВолгоградаСмотреть фотографии
16:29
Житель Ярославля заманивал волгоградцев на фейковый сайт магазина техникиСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде поножовщина на Пасху завершилась чудесным спасениемСмотреть фотографии
16:01
«Спасите лазоревый цветок!»: в Волгоградской области распахивают земли с краснокнижными тюльпанамиСмотреть фотографии
15:54
Самозанятые волгоградцы заработали 1,9 млрд рублей в 2022 годуСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области День Победы встретят 367 ветеранов ВОВСмотреть фотографии
15:09
Рыбаков с сетями и электроудочкой поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:04
Всероссийские авиагонки состоятся под Волгоградом накануне 9 МаяСмотреть фотографии
14:31
Волжская ГЭС наращивает водосброс через плотинуСмотреть фотографии
14:17
Спикер Волгоградской облдумы увидит Путина в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
14:17
В Волжском во дворе дома нашли труп мужчины с ружьемСмотреть фотографии
14:15
Zа Мир! Труд! Май!: в Волгограде демонстранты 1 мая перекроют проспект ЛенинаСмотреть фотографии
13:25
Похититель женщины в Волгограде отправится в колонию на 5 летСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области мужчина отсек себе половые органыСмотреть фотографии
12:45
Двое подростков в Пасху ограбили храм в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Квартиры в Волгограде оказалась невыгодной инвестицией без их сдачи в арендуСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде из-за долгов без света оставили 11 коттеджей в «Грин Гарден»Смотреть фотографии
12:00
Двоим волгоградцам грозит срок за махинации с КАСКО и кражу внедорожникаСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде аферисты разорили фирму по заправке кондиционеровСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 