

В Волгоградской области начался змеиный сезон: врачи зарегистрировали первый в 2022 году случай укуса гадюки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения. От жителей области за последнюю неделю поступило несколько сообщений в редакцию о встрече с гадюками: многие люди, встретив серую или пятнистую рептилию, начинают паниковать, некоторые же даже покушаются на ее жизнь. За гадюку часто принимают других пресмыкающихся. В Волгоградской области, по данным облздрава, известны семь видов змей, из которых наиболее обычны и многочисленны два вида ужей – обыкновенный и водяной, и три вида полозов – желтобрюхий, узорчатый и четырёхполосый. Эти виды не представляют опасности. Ядовитых змей в Волгоградской области две. Это степная гадюка (Vipera renardi) и редкая и малоизученная гадюка Никольского (Vipera nikolskii). «Высота 102» поговорила змеях в целом и гадюках в частности с доцентом кафедры биологии и биоинженерии ВолГУ, кандидатом биологических наук Дмитрием Гордеевым. Ученый ответил на самые животрепещущие вопросы об этих пресмыкающихся и развеял несколько мифов о них.

1. Гадюки проснулись слишком рано

Как правило, гадюки видов обыкновенная и степная выходят из змеиных нор тогда же, когда и все рептилии – сейчас как раз самое время. По утрам и вечерам весной эти змеи могут выползать на обочины грунтовых дорог, чтобы греться, но в основном они обитают в степях на сложных ландшафтах – во впадинах или на пригорках, возле стволов деревьев и кустарников. Гадюки также могут прятаться под старым строительным мусором, шифером, но там больше вероятность встретить грызунов, нежели рептилию. Что до ареала обитания, то гадюки водятся практически на всей территории области. В степях их немного – на 1 га встречаются 1-2 змеи.

2. На гадюку можно наткнуться в каком-нибудь парке в Волгограде

Гадюки крайне редко встречаются в городских условиях. Поэтому встретить змею, гуляя в парке, особенно в центре Волгограда, практически нереально, шанс просто мизерный.

3. Если гадюка заползла в дом, ее нужно убить

Убивать гадюку, обыкновенную или степную, не стоит – это административное правонарушение, они являются редкими и охраняемыми видами. На самом деле, численность этих животных стремительно сокращается. В случае, если змея оказалась внутри помещения, нужно палкой или каким-то другим подручным предметом выгнать ее из дома. Если же человек очень боится рептилию, то лучше всего вызвать МЧС – специалисты отловят и вынесут змею.

4. Гадюки вырастают огромных размеров и могут напасть в воде

Следует помнить, что гадюка при всем желании не сможет вырасти больше 65 см в длину. Кроме того, она совершенно точно не водится в водоемах. Поэтому большие змеи в реках и озерах – это водяные ужи, которые вырастают 1-1,5 метра в длину и замечательно плавают. Они могут укусить, но не ядовиты.

5. Весной гадюка более ядовита, чем летом