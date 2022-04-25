Экология

«Спасите лазоревый цветок!»: в Волгоградской области распахивают земли с краснокнижными тюльпанами

Экология 25.04.2022 16:01
25.04.2022 16:01


Жители Волгоградской области требуют остановить распашку земель с краснокнижными тюльпанами Шренка. Как сообщает ИА «Высота 102», об очередном подобном факте стало известно от жителей хутора Алимов-Любимовский Новоаннинского района. Недалеко от этого населенного пункта и хутора  Шарашенский на свежей пашне взошли тысячи дивных цветов.

Местные жители считают, что луга с редкими цветами должны  охраняться государством, а из-за наживы фермеров их превратили в поля для прорастания кукурузы и пшена.

— Первый раз вскопали луга еще в прошлом году какие-то неизвестные люди. Тогда я еще не придала этому значения, — рассказывает местная жительница Екатерина. — В этом году повторилась та же история. Что движет людьми, которые убивают такую красоту, всем понятно – деньги. Но они даже не задумываются о том, что своими действиями могут погубить целый вид редких растений.

Напомним, в прошлом году подобная история произошла в Ленинском районе. Одно из сельхозпредприятий также вспахало землю, где росли степные тюльпаны. Однако никто за это не был наказан. При этом угрозу краснокнижным тюльпанам несут и многочисленные туристы, которые срывают тюльпаны, забывая, что степные цветы практически сразу чахнут в вазах.

Фото: читатели ИА "Высота 102"

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