Двое подростков в Пасху ограбили храм в Волгограде





В Тракторозаводском районе Волгограда 19-летний волгоградец со своим несовершеннолетним приятелем вынесли из храма на Селезневке ювелирные украшения и ящик с пожертвованиями. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, преступление волгоградцы совершили накануне, в Пасху.





— Накануне в дежурную часть полиции Тракторозаводского района с заявлением обратился 52-летний настоятель одного из православных приходов, который сообщил о краже, — рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Мужчина пояснил, что неизвестные путем отжатия пластикового окна проникли внутрь храма и похитили ювелирные украшения и ящик для пожертвований, после чего скрылись.

В результате розыска полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 14-летний волгоградцы, которых задержали по местам их жительства. В ходе досмотра квартир полицейские изъяли похищенное.





В полицейском участке подозреваемые не стали отпираться и рассказали в подробностях о совершенной ими краже. Больше того, 19-летний волгоградец переложил всю вину на 14-летнего подельника.

— Он предложил, потому что он сказал, что не первый раз и знает, что камер нет. Он через сетку переполз, я через забор перелез. Потом он окно выдавил и залез, а я ему помог только чемодан перекинуть через забор, — выдал своего товарища полицейским 19-летний волгоградец.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также воз ждено уголовное дело ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области