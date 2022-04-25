Расследования

Двое подростков в Пасху ограбили храм в Волгограде

Расследования 25.04.2022 12:45
25.04.2022 12:45


В Тракторозаводском районе Волгограда 19-летний волгоградец со своим несовершеннолетним приятелем вынесли из храма на Селезневке ювелирные украшения и ящик с пожертвованиями. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, преступление волгоградцы совершили накануне, в Пасху. 



— Накануне в дежурную часть полиции Тракторозаводского района с заявлением обратился 52-летний настоятель одного из православных приходов, который сообщил о краже, — рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. —  Мужчина пояснил, что неизвестные путем отжатия пластикового окна проникли внутрь храма и похитили ювелирные украшения и ящик для пожертвований, после чего скрылись. 

В результате розыска полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 14-летний волгоградцы, которых задержали по местам их жительства. В ходе досмотра квартир полицейские изъяли похищенное.  


В полицейском участке подозреваемые не стали отпираться и рассказали в подробностях о совершенной ими краже. Больше того,  19-летний волгоградец переложил всю вину на 14-летнего подельника. 

— Он предложил, потому что он сказал, что не первый раз и знает, что камер нет. Он через сетку переполз, я через забор перелез. Потом он окно выдавил и залез, а я ему помог только чемодан перекинуть через забор, — выдал своего товарища полицейским 19-летний волгоградец.  

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также воз ждено уголовное дело ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Новая версия аварии — в напряженном шпионском детективном сериале
Расследования
25.04.2022 13:25
Расследования 25.04.2022 13:25

0
Далее
Расследования
25.04.2022 12:00
Расследования 25.04.2022 12:00

0
Далее
Расследования
24.04.2022 16:33
Расследования 24.04.2022 16:33

0
Далее
Расследования
24.04.2022 15:29
Расследования 24.04.2022 15:29

0
Далее
Расследования
23.04.2022 19:06
Расследования 23.04.2022 19:06

0
Далее
Расследования
22.04.2022 16:05
Расследования 22.04.2022 16:05

0
Далее
Расследования
22.04.2022 15:23
Расследования 22.04.2022 15:23

0
Далее
Расследования
22.04.2022 14:38
Расследования 22.04.2022 14:38

0
Далее
Расследования
22.04.2022 13:45
Расследования 22.04.2022 13:45

0
Далее
Расследования
22.04.2022 13:31
Расследования 22.04.2022 13:31

0
Далее
Расследования
22.04.2022 11:34
Расследования 22.04.2022 11:34

0
Далее
Расследования
22.04.2022 11:33
Расследования 22.04.2022 11:33

0
Далее
Расследования
21.04.2022 16:55
Расследования 21.04.2022 16:55

0
Далее
Расследования
21.04.2022 14:47
Расследования 21.04.2022 14:47

0
Далее
Расследования
21.04.2022 12:15
Расследования 21.04.2022 12:15

0
Далее

Лента новостей

13:25
Похититель женщины в Волгограде отправится в колонию на 5 летСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области мужчина отсек себе половые органыСмотреть фотографии
12:45
Двое подростков в Пасху ограбили храм в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Квартиры в Волгограде оказалась невыгодной инвестицией без их сдачи в арендуСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде из-за долгов без света оставили 11 коттеджей в «Грин Гарден»Смотреть фотографии
12:00
Двоим волгоградцам грозит срок за махинации с КАСКО и кражу внедорожникаСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде аферисты разорили фирму по заправке кондиционеровСмотреть фотографии
11:44
Волго-Ахтубинскую пойму напоят за 11,5 млрд рублейСмотреть фотографии
11:30
Волгоградская область уменьшила госдолг до 56 миллиардов рублейСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде из-за ДТП с КАМАЗом растет пробка на Первой ПродольнойСмотреть фотографии
11:12
Банк «Открытие»: 84% жителей ЮФО не поменяли своих планов на майские каникулыСмотреть фотографии
11:12
Бочаров поручил чиновникам к 9 Мая обойти всех ветеранов ВОВСмотреть фотографии
10:59
Между Волгоградом и Саратовом начнет ходить туристическая электричкаСмотреть фотографии
10:55
«Это гордость за свою страну»: в лицее Волгограда прошла первая патриотическая линейка — фотоСмотреть фотографии
10:48
«Такие мерзости не пройдут»: депутат ГД сообщил о возбуждении дела после пародии на «Родину-мать»Смотреть фотографии
10:43
В Волгограде изменят схему движения на одной улицеСмотреть фотографии
10:15
Это точно апрель? В Волгограде к среде воздух прогреется до +27 градусовСмотреть фотографии
09:41
Почти 7 тысяч жителей Волгограда проголосовали за проекты благоустройства: промежуточные итогиСмотреть фотографии
09:34
Расчеты «Торнадо-Г» готовят к параду Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области жителей предупредили об опасности малярииСмотреть фотографии
09:24
В лицее №5 Волгограда состоялась первая линейка с гимном и поднятием флагаСмотреть фотографии
09:05
Много не надо: волгоградцы поскромничали в мечтах о МРОТСмотреть фотографии
08:33
Волгоградцы поддержали внедрение раздельного сбора мусораСмотреть фотографии
07:01
Заметки астролога: рекомендации с 25 апреля по 1 мая 2022Смотреть фотографии
22:14
В двух районах Волгограда отключат светСмотреть фотографии
21:54
На школьной линейке в Волгограде поднимут флаг под гимн РоссииСмотреть фотографии
20:22
«Нельзя было пропускать»: Артем Куликов рассказал об анализе и движении волгоградцев впередСмотреть фотографии
20:02
Грозы с туманами накроют Волгоградскую область 25 апреляСмотреть фотографии
19:44
Волгоградцы раскрыли свои отпускные предпочтенияСмотреть фотографии
18:43
Благодатный огонь из Иерусалима раздали верующим в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 