Под Волгоградом косметологу вынесли приговор за сбыт чудо-таблеток





Виновной в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта признана косметолог из Дубовки в Волгоградской области. Как сообщили в районном суде, по ч.3 ст. 234 УК РФ женщине назначен штраф в сумме 100 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционной инстанции.

В суде установлено, что жительница Дубовки по фамилии Алиева занималась оказанием разных косметологических процедур в косметологическом кабинете. Женщина активно вела свой аккаунт в социальной сети, где рассказывала о своей работе.

В октябре 2021 года она незаконно приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере. Этими веществами были таблетки для похудения, которые косметолог продала за три тысячи рублей.

Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.



