Расследования

Под Волгоградом косметологу вынесли приговор за сбыт чудо-таблеток

Расследования 24.04.2022 16:33
24.04.2022 16:33


Виновной в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта признана косметолог из Дубовки в Волгоградской области. Как сообщили в районном суде, по ч.3 ст. 234 УК РФ женщине назначен штраф в сумме 100 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционной инстанции.
В суде установлено, что жительница Дубовки по фамилии Алиева занималась оказанием разных косметологических процедур в косметологическом кабинете. Женщина активно вела свой аккаунт в социальной сети, где рассказывала о своей работе. 
В октябре 2021 года она незаконно приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере. Этими веществами были таблетки для похудения, которые косметолог продала за три тысячи рублей.
Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

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