Борьба с коррупцией

Не отстают от супругов: сколько заработали жены самых богатых волгоградских депутатов

Борьба с коррупцией 23.04.2022 17:49
23.04.2022 17:49


На уходящей неделе депутаты Волгоградской областной думы опубликовали свои декларации о доходах и имуществе. «Высота 102» уже рассказала о землях, домах, автопарках и заработанных за год десятках миллионов народных избранников. Не отстают от своих супругов и жены депутатов, доходы которых они также отразили в декларациях.

Самой благополучной с финансовой точки зрения за прошедший год стала супруга единоросса Ильи Кошкарева – она заработала 18,5 млн рублей, увеличив свой доход по сравнению с 2020-м почти на 5 млн рублей. Она также владеет двумя квартирами, встроенным нежилым помещением площадью 178 кв. м и внедорожником Mercedes-Benz GLE 400.

На втором месте – жена самого богатого по итогам прошедшего года депутата облдумы Валерия Могильного, который заработал 77,7 млн рублей. Он задекларировал почти 15 млн рублей годового дохода своей супруги. В собственности у нее находятся участок площадью 2387 кв. м, доля в квартире и четыре квартиры полностью, гараж, сооружение площадью 282 кв.м и внедорожник Lexus GX 460.

Супруга Самвела Аветисяна, который задекларировал 7,8 млн рублей дохода, за год заработала больше него – 11,7 млн рублей. Недвижимости в собственности у нее нет, зато имеются три автомобиля: Lada Largus, Audi A6 и фургон Hino 37630A. Нет своей недвижимости и у жены Руслана Шарифова, доход которой задекларирован на сумму 6,2 млн рублей. Она владеет только двумя иномарками – это Porsche Macan JK22 и Skoda Octavia.

Более 4,1 млн рублей дохода, согласно декларации, получила жена Михаила Струка. У нее есть совместная с супругом квартира и Lexus RX300. Супруги Алексея Голубева и Евгения Кареликова заработали за 2021 год 3,8 и 3,6 млн соответственно. У второй половины Голубева во владении дом и квартира, жена Кареликова имеет в собственности два участка и дом.

Депутат Владимир Шкарин задекларировал доход своей супруги в размере 1,7 млн рублей, дом и ¼ доли в квартире. Жена Станислава Короткова, который за год получил 9,1 млн рублей дохода и отразил в декларации внушительный перечень недвижимости, за год заработала всего 1,2 млн рублей. В собственности у нее только автомобиль Mercedes-Benz G-Класс (Гелендваген).

Жены остальных депутатов за год, судя по декларациям, заработали менее миллиона рублей каждая. Супруга Евгения Шаманаева при годовом доходе в 683 тысячи рублей в прошлом году купила земельный участок 1018 кв. м на накопления за предыдущие годы и дом 22,7 кв. м на средства материнского капитала.

Среди женщин, избранных в Волгоградскую областную думу, официально замужем только две – Надежда Кулешова и Наталья Семенова. Супруг Кулешовой за 2021 год получил 4,9 млн рублей дохода, у него есть Audi A4 и Infiniti FX37. Совместно с женой они владеют двумя квартирами. Муж Натальи Семеновой в 2021 году заработал 3,8 млн рублей, в собственности у него участок, дом и Mitsubishi Pajero 3.0.

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