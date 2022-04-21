Депутаты Волгоградской областной думы опубликовали финансовые декларации за 2021 год. Народные избранники в очередной раз померились своими миллионами, имуществом и автопарком. Лидером по доходам за прошлый год стал депутат - коммунист Валерий Могильный. Он задекларировал 77,7 млн рублей. Зато нардеп избавился от львиной доли своей недвижимости: из 11-ти земельных участков у него осталось только два площадью более 2 млн кв. м и 914 кв. м. За собой он сохранил три дома, в том числе один из них площадью 715 кв. м, квартиру полностью и доли еще в двух.

Из декларации Могильного исчезли LADA GRANTA, автофургон 2747-0000010, два КАМАЗа и 11 единиц сельскохозяйственной техники, зато в ней появился премиальный среднеразмерный кроссовер Infiniti QX50. Депутат по-прежнему арендует два земельных участка и бесплатно пользуется гаражом. Жена депутата за год получила почти 15 млн дохода.





Ненамного от Валерия Могильного отстает по доходам депутат Илья Кошкарев. Председатель комитета по бюджету и налогам облдумы отчитался о доходе 75,7 миллиона рублей. В прошлом году, напомним, состоятельный единоросс декларировал годовой доход в размере 80,8 миллиона рублей. В списке имущества без изменений - 7 земельных участков и три жилых дома. Супруга депутата Кошкарева показала доход в 18,5 млн рублей против 13,7 миллиона в 2020 году. У нее также есть автомобиль Mercedes-Benz GLE 400.





Замруководителя фракции ЛДПР Александр Кузьмин отчитался о доходе в 59,1 миллиона рублей, тогда как годом ранее у него было 34,5 миллиона. В прошлом году депутат купил земельный участок и легковой автомобиль на доходы от предпринимательской деятельности. В личной и общедолевой собственности у него 16 земельных участков. Он владеет двумя жилыми домами, 15 нежилыми зданиями и 4 сооружениями. Пять нежилых помещений находятся личной и долевой собственности. У Александра Кузьмина есть автомобили "ВАЗ- 11113", "ГАЗ-3302", Mitsubishi Pajero и автопогрузчик.

Депутат Алексей Крикунов показал доход в 4,1 миллиона рублей . По сравнению с прошлым годом он обеднел в два раза (было 8,6 миллиона). У него пять земельных участков, два жилых дома, один прицеп и пять автомобилей - Toyota Camry, Lexus LS600H, Toyota Land Cruiser 105, MERSEDES-BENZ GLS5000 4MATIC и "ГАЗ-21".





В декларации спикера областной думы Александра Блошкина значится доход в 2,8 миллиона рублей, 8 земельных участков, дом и престижная иномарка - Mercedes-Benz ML 350 4MATIC. При этом материальное положение председателя регпарламента по сравнению с 2020 годом не изменилось.

Доходы Самвела Аветисяна составили за 2021 год 7,8 миллиона рублей. Имущество у депутата оказалось солидным: у него 5 земельных участков, 4 дома, 10 нежилых помещений, два люксовых автомобиля - BMW X5 XDRIVE30D 2 BMW G11 LCI SKD 730d xDrive M Sport Plus и даже рефрижератор.

Про заместителя председателя облдумы Сергея Булгакова можно было бы сказать – «гол как сокол». Если бы не доход в 2,9 миллионов рублей и автомобиль Volvo XC 60. Но никакой недвижимости – ни домов, ни квартиры, ни земельных участков у него нет. Хорошо, что дом есть хоть у супруги.

Алексей Буров является обладателем земельного участка, дома, гаража, квартиры, двух нежилых помещений, автопарковки и авто NISSAN X-TRAIL 2.0 COLOMBIA. Доход депутата составил за прошлый год 3,7 миллиона рублей. В 2020 году его доход был меньше – 2,6 миллиона.

У Татьяны Бухтиной в декларации за 2021 год по сравнению с 2020 годом ничего не изменилось. Ее доход составил 2,6 миллиона рублей, она является владелицей 3 земельных участка, гаража и доли в квартире.





Руководитель фракции КПРФ в облдуме Тамара Головачева задекларировала то же имущество и те же доходы, что были в 2020 году – это 2,6 миллиона рублей и две небольшие квартиры.

Алексей Голубев по итогам прошлого года задекларировал 18,3 миллиона рублей. В 2020 году его доход был больше – около 22 миллионов. Из недвижимости у депутата больше ничего нет. Хорошо, что хоть у супруги есть 3 земельных участка и дом. Доход второй половины народного избранника составил 3,8 миллиона рублей.





Депутат Валентина Гречина задекларировала за 2021 год доход в размере 2,6 миллиона рублей. Из недвижимости у нее лишь одна квартира.

Владимир Ефимов показал доход в размере 2,8 миллиона рублей. Он владеет 2 земельными участками, двумя домами, тремя квартирами и гаражом.

Доходы у коммуниста Владимира Иванова более чем скромные. Он задекларировал за 2021 год 592 тысячи рублей. Никакого имущества и транспортных средств у народного избранника нет.

Единоросс Павел Иванов гораздо состоятельнее коллеги-однофамильца. Он задекларировал за год 27,1 миллиона рублей дохода - почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Тогда в декларации депутат указал сумму в 10,8 миллиона. В собственности депутата земельный участок, квартира, два гаража и три автомобиля - Volkswagen Touareg, Volkswagen Passat и "УАЗ- 3962". Он также является счастливым обладателем гидроцикла Yamaha, двух мотолодок и трех прицепов к легковому транспорту.

Руководитель фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" Дмитрий Калашников указал в декларации то же имущество, что и годом ранее. Его доход составил 2,4 миллиона рублей. Зампредседателя облдумы по-прежнему владеет земельным участком, жилым домом и автомобилем Lexus RX 350.

Евгений Кареликов, руководитель фракции "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", отчитался о доходе в 2,4 миллиона рублей. В личной собственности у депутата небольшое нежилое помещение, три автомобиля - Mercedes-Benz E-200, Mitsubishi Outlander и советский автомобиль "ГАЗ-24" ("Волга"). Супруга депутата Кареликова заработала больше - у нее в декларации указан доход в 3,5 миллиона рублей.

Единоросс Станислав Коротков показал доход в 9,1 миллиона рублей - на миллион больше, чем годом ранее. В индивидуальной собственности депутата-бизнесмена земельный участок, жилой дом, три квартиры, машиноместо, автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC и 4 нежилых помещения. В общедолевой собственности у него 4 земельных участка, почти три десятка нежилых помещений, 5 сооружений, 6 встроенных нежилых помещений, 5 нежилых зданий, одно из которых площадью более 15,2 тыс кв.м.

Депутат Алексей Крикунов показал доход в 4,1 миллиона рублей . По сравнению с прошлым годом он обеднел в два раза (было 8,6 миллиона). У него пять земельных участков, два жилых дома, один прицеп и пять автомобилей - Toyota Camry, Lexus LS600H, Toyota Land Cruiser 105, MERSEDES-BENZ GLS5000 4MATIC и "ГАЗ-21".

Депутат Надежда Кулешова, которая работает замдиректора на ГТРК "Волгоград-ТРВ", задекларировала 1,5 миллиона рублей дохода. Личного имущества у нее нет, зато есть у супруга. Его доход составил 4,9 миллиона рублей. Он владеет автомобилями Audi A4 и Infiniti FX37. Две квартиру у супругов в общей совместной собственности.

Руководитель фракции ЛДПР Алексей Логинов за год заработал почти 2,3 млн рублей – чуть меньше, чем в 2020-ом. В его собственности по-прежнему находится лишь жилой дом площадью 25 кв. м и автомобиль Nissan X-Trail. Депутат пользуется двумя квартирами по договору соцнайма и найма служебного помещения площадью 54,7 и 49 кв. м соответственно. В распоряжении Логинова также сохранился земельный участок площадью 566 кв. м. Вся недвижимость зарегистрирована в РФ.

Несколько обеднел депутат Юрий Марамыгин: в 2021 году он заработал на 2,6 млн рублей меньше, чем в 2020-ом – всего 25,2 млн рублей. Он также единолично владеет квартирой площадью 145,7 кв. м и половиной гаражного бокса площадью 32,9 кв. м. Машин и мотоциклов и Марамыгина не появилось, зато в его собственности остался мотовездеход CAN-AM OUTLANDER 500EFI MAX DPS. В безвозмездном пользовании у депутата остался жилой дом площадью 76 кв. м, он также снимает квартиру площадью 93 кв. м – всё в России. Кроме того, за год Юрий Марамыгин развелся с женой – из его декларации исчез раздел о доходах и собственности супруги.

Более чем в два раза «похудел» кошелек Екатерины Мицуковой. В 2020 году она заработала 3,3 млн рублей, в 2021 – всего 1,2 млн рублей. Перечень недвижимости, владелицей которой является депутат, не изменился – земля площадью 987 кв. м, дом площадью 160 кв. м и квартира площадью 99,3 кв. м. Один из несовершеннолетних детей Екатерины Игоревны за год обогатился на 112 тысяч рублей.

Оскандалившийся за прошлый год депутат Александр Осипов в 2021 году продал 1/3 квартиры площадью 56,2 кв. м, за счет чего его доход по сравнению с предыдущим годом увеличился почти на полмиллиона. Автопарк нардепа составляет Nissan X-Trail. В безвозмездном пользовании у Осипова появился жилой дом площадью 120 кв. м.

Евгений Пыльнев в 2021 году избавился от дома и земли под ним, в результате чего его годовой доход увеличился до 3,9 млн рублей. У него осталась лишь 1/3 земельного участка площадью 5159 кв. м и ½ квартиры площадью 73,5 кв. м. Машину депутат не поменял и по-прежнему бесплатно пользуется эллингом – сооружением для постройки, хранения, технического обслуживания и ремонта дирижаблей и аэростатов.

Декларация депутата Алексея Рыгина стала «легче» на 100 тысяч рублей и автомобиль Audi A6. Его супруга тоже стала зарабатывать меньше и задекларировала почти в два раза меньший доход. У Натальи Семеновой всё довольно стабильно – годовой доход сохранился на уровне 2,7 млн, недвижимости в собственности не появилось, автомобиль в гараже все тот же – Audi A5.





Председатель Экосовета при облдуме Ирина Соловьева заработала 19 млн рублей за 2021 год. В списке недвижимости – 12 земельных участков, в том числе один из них площадью 1,84 млн кв. м, и три дома, включая коттедж площадью 1099,3 кв. м. Ирина Соловьева владеет базой отдыха, прудом, четырьмя нежилыми помещениями и 11-ю сооружениями. В автопарке – Mercedes-Benz S500 4 Matic, Mercedes-Benz GL 63 AMG и Toyota Camry.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Волгоградской областной думе Михаил Струк подал декларацию с доходами в размере 9 465 464 рублей, что почти на 2 млн больше, чем в 2020-ом (7 479 097 рублей). По итогам прошлого года главный думский единоросс кроме дома и земельного участка, обозначенных в декларации-2020, в свежую внес квартиру площадью 57 квадратных метров. А вот автомобиля Lexus RX 300 в новом документе не оказалось. В разделе "Транспортные средства" на всех строчках депутат поставил прочерки.

Депутата облдумы Андрея Таева можно назвать одним из самых скромных. По итогам прошлого года он задекларировал доходы в размере всего 2 350 594 рублей. Материальное положение Таева за год поправилось всего на 13 тысяч рублей. В распоряжении депутата - доля в небольшой квартире площадью 57 квадратных метров, из движимого имущества - джип LEXUS LX 450D.

Значительно, но не столь, как некоторые коллеги по цеху, сумел поправить свое благосостояние в 2021 году депутат Волгоградской областной думы Александр Феронов. Если по итогам 2020-го он задекларировал доход в размере всего 1 446 403 рублей, то по итогам 2021-го в копилке Феронова значилась сумма более чем в два раза больше - 3 849 207 рублей. Земельный участок в 10 соток депутат облдумы, равно как и квартиру площадью 131 квадратный метр, продавать в прошлом году не стал, а вот от автомобиля марки KIA JF OPTIMA отказался в пользу другой иномарки MAZDA CX-5.

Похвалить себя за плодотворную работу по итогам прошлого года может и депутат Волгоградской облдумы , а по совместительству директор ООО «ВолгоПромвентиляция» Денис Хлыбов. Сохранив за собой пару земельных участков площадью 14 соток и 1,5 гектара, а также частный дом, производственное, административное и бытовое здание, депутат заработал 6 002 512рублей. Для сравнения: в прошлом году Хлыбов декларировал 3 497 673 рублей. В распоряжении депутата автомобиль Mercedes-Benz G-Класс G 350 d.

Управляющий директор АО «Волжский трубный завод» Сергей Четвериков по итогам прошлого года заявил в качестве доходов 45 962 497 рублей. Весомая сумма, но куда меньше, чем в декларации депутата за 2020 год. Тогда Четвериков продемонстрировал способность зарабатывать 56 146 751 рублей. Из имущества у главы трубного завода квартира площадью 144 квадратных метра, а из транспорта только мотовездеход YAMAHA YFM700FWAD.

Представитель КПРФ в Волгоградской областной думы, а по совместительству отец четверых детей, Евгений Шаманаев заработал по итогам прошлого года 2 329 514 рублей, что на 58 тысяч меньше, чем в 2020 году. Однако в распоряжении коммуниста кроме квартиры, частного дома и комнаты, теперь есть еще одно небольшое домовладение и участок земли на 10 соток. Из движимого имущества у депутата только прицеп-цистерна ТУ11Б.

Сохранил капитал в 2021 году единоросс и директор ООО «Лига Сервис» Руслан Шарифов. В декларации по итогам прошлого года депутат указал доходы в размере 5 679 207 рублей, что всего на тысячу больше, чем в 2020-ом (5 678 907 рублей). Из недвижимости у Шарифова три небольших земельных участка, жилой дом площадью 502 квадратных метра, а также нежилое здание в 904 "квадрата". В прошлом году Руслан Вагитович избавился от долей по шести земельным участкам. Ездит по Волгограду депутат на прежнем Mercedes-Benz S-Class, прочих транспортных средств не имеет.

Больше, чем на миллион рублей, поправил свое положение ректор ВолгГМУ и депутат облдумы Владимир Шкарин. В 2021 году представитель правящей партии и медицинского сообщества заработал 4 392 987 рублей, а годом ранее - 3 222 012 рублей. Из недвижимости у депутата облдумы осталось две квартиры по 182 и 59 квадратных метров, и нежилое помещение площадью 1,6 "квадрат". Личного транспорта, судя по декларации, нет ни у самого Шкарина, ни у его супруги.