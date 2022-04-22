Мужчина умер на остановке в Камышине Волгоградской области

Мужчина, личность которого устанавливается, скончался днем 22 апреля в Камышине возле остановки «3-й микрорайон». Ему стало плохо, неравнодушные прохожие перевели его через дорогу и усадили на скамейку, сообщила ИА «Высота 102» специалист по связям со СМИ МО МВД России «Камышинский» Марина Агаркова.
Люди остановили проезжавшую мимо карету скорой помощи. Врачи оказали мужчине первую помощь и провели реанимационные мероприятия. Несмотря на приложенные медиками усилия, спасти его не удалось. По неподтвержденной информации, у погибшего оторвался тромб.