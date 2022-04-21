Экономика

Работодатели задолжали волгоградцам 33 миллиона рублей

Экономика 21.04.2022 19:47
21.04.2022 19:47


Объем просроченной задолженности по зарплате в Волгоградской области составил 33,9 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата на 1 апреля 2022 года. По сравнению с предыдущим месяцем долги снизились на 0,2%. 
По размеру зарплатных долгов Волгоградская область занимает в ЮФО третье место. Больше всего задолжали работодатели своим сотрудникам в Крыму – 54,4 миллиона рублей. В Ростовской области объем просроченной задолженности составляет 40,9 миллиона рублей. Меньше всего долги по зарплате в Калмыкии – 2,3 миллиона рублей. 

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