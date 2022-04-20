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Дома в элитном поселке Волгограда обесточат 21 апреля

Полезно знать 20.04.2022 21:43
20.04.2022 21:43


В двух северных районах Волгограда специалисты АО «Волгоградские межрайонные электрические сети» временно обесточат жилые дома. Завтра, 21 апреля, ограничение электроснабжения затронет и жителей элитного поселка Латошинка. 

ИА «Высота 102» публикует списки отключений:

Тракторозаводский район 

с 13.00 до 16.00

улица Латошинская 1б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 8г, 8д, 8ж, 8к, 14б, 14д, 14к, 14л, 14м, 14н, 14р, 14с, 14к, 18, 20-22, 22а, 22д, 24, 24а, 28б, 30, 30б,  30д, 30к, 30л, 32б, 32ж, 32и, 32к, 38б, 38в, 38г, 38к, 40б, 40к, 42б, 60-68 

улица Героев Тулы, 4д, 20, 82, 90, 90а, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 104, 108, 110, 112, 116, 118, 118а, 120, 126, 134а, 136, 140, 142, 142а, 144, 150, 154, 158, 162, 164, 166, 170, 178, 180, 190, 192, 198, 200, 208, 212, 212а, 226, 228, 232, 234, 236, 242, 246, 252, 256, 258, 266, 268, 272, 276,  280, 284, 288

переулок Ключевой, 2, 14

улица Прохладная, 11, 13, 18, 47 

улица Героев Тулы 13, 17, 93/97, 93/104, 93/127 

территория садоводческого товарищества «Север», 5, 9-12, 20, 22, 27, 28, 54,  93/1002 

территория садоводческого товарищества «Мичурина-8»

с 13.00 до 17.00

улица Восстания, 1а, 1-32 

Краснооктябрьский район 

с 09.00 до 17.00 

улица Аграрная, 21-43, 47

улица Окраинная, 1-19, 1б-19б 

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