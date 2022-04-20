Дома в элитном поселке Волгограда обесточат 21 апреля

В двух северных районах Волгограда специалисты АО «Волгоградские межрайонные электрические сети» временно обесточат жилые дома. Завтра, 21 апреля, ограничение электроснабжения затронет и жителей элитного поселка Латошинка.
ИА «Высота 102» публикует списки отключений:
Тракторозаводский район
с 13.00 до 16.00
улица Латошинская 1б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 8г, 8д, 8ж, 8к, 14б, 14д, 14к, 14л, 14м, 14н, 14р, 14с, 14к, 18, 20-22, 22а, 22д, 24, 24а, 28б, 30, 30б, 30д, 30к, 30л, 32б, 32ж, 32и, 32к, 38б, 38в, 38г, 38к, 40б, 40к, 42б, 60-68
улица Героев Тулы, 4д, 20, 82, 90, 90а, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 104, 108, 110, 112, 116, 118, 118а, 120, 126, 134а, 136, 140, 142, 142а, 144, 150, 154, 158, 162, 164, 166, 170, 178, 180, 190, 192, 198, 200, 208, 212, 212а, 226, 228, 232, 234, 236, 242, 246, 252, 256, 258, 266, 268, 272, 276, 280, 284, 288
переулок Ключевой, 2, 14
улица Прохладная, 11, 13, 18, 47
улица Героев Тулы 13, 17, 93/97, 93/104, 93/127
территория садоводческого товарищества «Север», 5, 9-12, 20, 22, 27, 28, 54, 93/1002
территория садоводческого товарищества «Мичурина-8»
с 13.00 до 17.00
улица Восстания, 1а, 1-32
Краснооктябрьский район
с 09.00 до 17.00
улица Аграрная, 21-43, 47
улица Окраинная, 1-19, 1б-19б