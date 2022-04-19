В Волгограде умер выпавший из окна полуторагодовалый ребенок

В Красноармейском районе Волгограда при падении из окна погиб полуторагодовалый ребенок. Об этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 19 апреля.

— Организована процессуальная проверка, — прокомментировал информагентству заместитель руководителя следственного отдела по Красноармейскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Виктор Рассказов. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации от экстренных служб, мальчик фактически упал с высоты пятого этажа на козырек 10-этажного дома по улице 50 лет Октября. Само происшествие произошло в квартире на 7-м этаже.

Известно, что полуторагодовалый малыш дернул за ручку окна, открытого на проветривание. Створка повисла на петле, и малыш пролез в образовавшееся отверстие. Отец ребенка в момент происшествия находился со старшей дочерью в другой комнате, мама буквально на несколько секунд вышла на кухню. Семья характеризуется положительно.