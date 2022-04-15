В Волгограде пьяный водитель фуры покалечил водителя иномарки

Происшествия 15.04.2022 10:46
15.04.2022 10:46
Пьяный водитель грузовика «MAN» с полуприцепом устроил ДТП в Красноармейском районе. К счастью, обошлось без жертв.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадал 38-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», в которую врезалась фура.
ДТП произошло накануне вечером напротив дома №71 по ул. Якуба Колоса. По предварительной информации, 42-летний водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и въехал в иномарку. Пострадавшего доставили в больницу.
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