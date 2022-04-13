За год в Волгоградской области ликвидировали 648 стихийных свалок



В 2021 году на территории Волгоградской области ликвидировали 648 несанкционированных свалок. На конец минувшего года в регионе зарегистрировано 423 незаконных мусорных развала. Об этом сообщает агентство FinExpertiza со ссылкой на данные Росприроднадзора.

Аналитики выяснили, что в целом по России за два пандемийных года число несанкционированных свалок выросло на треть. Однако Волгоградскую область этот тренд не затронул: на конец 2019 года, когда мир стоял на пороге пандемии коронавируса, в регионе были зафиксированы 449 незаконных свалки. Несмотря на всплеск в 2020 году, когда в Волгоградской области число мусорных развалов выросло до 787-ми, к началу 2022 года в регионе навели порядок.

Таким образом, в минувшем году были убраны не только вновь возникшие свалки, но и часть существовавших до пандемии. В соседних регионах таким же рвением к уборке мусора похвастаться не могут, например, в Астраханской области за два года число свалок выросло с 230-х до 525-ти при площади региона вдвое меньше.