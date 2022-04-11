Ректоры двух волгоградских вузов озвучили свои зарплаты

В Волгоградской области стартовала кампания в рамках противодействия коррупции по обнародованию среднемесячных зарплат руководителей вузов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные в открытых источниках сведения, ректор Волгоградского технического университета Александр Навроцкий в 2021 году получал в среднем 290 тысяч рублей в месяц. Президент вуза, бывший ректор политеха Иван Новаков зарабатывал в среднем 204 тысячи рублей в месяц.

Экс-председатель обкомобразования Волгоградской области Александр Коротков, теперь являющийся ректором Волгоградского социально-педагогического университета, получал в прошлом оду 197 тысячи рублей в месяц.

Руководители других волгоградских вузов пока не опубликовали данные о своих зарплатах.