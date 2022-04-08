Житель Волгограда «умыл» Макаревича стихами в ответ на оскорбления россиян

Житель Волгограда Роман Шепель в одночасье стал известен в Сети, благодаря стихам, опубликованным на Пикабу. Тысячи лайков и одобрительных комментариев волгоградец собрал, ответив в стихотворной форме на пост Андрея Макаревича, оскорбивший многих россиян.

Напомним, что 68-летний Андрей Макаpевич оправдал известных российских звезд шоу-бизнеса, оставивших страну ради комфортной жизни за рубежом. Доселе любимый многими жителями нашего государства, в том числе и волгоградцами, музыкант не просто встал на защиту коллег, но и обозвал всех, кто сегодня критикует его коллег по цеху.

— Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Мaксима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, а не вы, — заявил певец в личном блoге.





Житель Волгограда Роман Шепель, как и многие, мимоходом натолкнулся на данное высказывание Макаревича. Говорит, что строки родились сами собой.

— Я написал стихотворение буквально на коленке. Первые строчки пришли в машине. Потом приехал на работу и «добил» все, — рассказал ИА «Высота 102» Роман Шепель. — Ирония и сарказм. Россия уехала из России (смеется). Разместил пост у себя в ВК. Потом уже мне стали скидывать ссылки на «Пикабу». Пошла волна, как говорится. Можно сказать, что прикоснулся к миру селебрити.

Роман не поэт и не прозаик — обычный волгоградский сантехник. Автор с улыбкой отмечает, что не стремился к славе и популярности, просто сделал все спонтанно и искренне. Вышло, подчеркнем, очень душевно.

Пришла беда откуда не просили -

Уехала Россия из России.

Теперь она - что твой бродячий кот

В Израиле и Турции живет.

С балкона взяв с пакетами пакет

На ключ закрыла двери - и привет.

Лишив Россию песен и стихов

Оставила Россия мудаков.

Теперь всем станет не до санкций с пандемией

Как жить теперь России без России?

Как нам сказать последнее "Прости"

России, что в России не найти?

Осиротело смотрят в небеса

Ничейные сибирские леса,

Уныло гонит волны среди скал

Россией позаброшенный Байкал.

Теперь не колосятся, а пылят

Российские забытые поля.

Прощально скрипнув, навсегда встаёт

Последний не разваленный завод.

Стоят комбайны, самолёты, корабли!

Россия ж без России - ком земли!

Протяжно, горько без России стонет

Народ. Числом сто сорок миллионов.

И все стоят, печально наблюдая

Россию, что Россию покидает.

Потом переглянулись и спросили:

"И как теперь в России без России?"

В рукав сморкнулись, а потом пошли

Сажать леса и строить корабли

Воспитывать детей, лечить больных

Россия-то уехала без них.

Россия из России уходя

Взяла лишь Пугачеву и Дудя.

Земфиру, Галкина и Нюшу и Собчак

И Урганта и всех его собак.

Андрей Вадимович, я верю - вам видней

Что есть Россия и кому быть ей.

Вы там отговорите деликатно

Россию, что запросится обратно.





Добавим, что 30 марта у 68-летнего Макаревича в Тель-Авиве родился сын. Мальчика родители назвали Эйтаном.

Фото: Роман Шепель / VK.com