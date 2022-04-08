Житель Волгограда «умыл» Макаревича стихами в ответ на оскорбления россиян

Житель Волгограда Роман Шепель в одночасье стал известен в Сети, благодаря стихам, опубликованным на Пикабу. Тысячи лайков и одобрительных комментариев волгоградец собрал, ответив в стихотворной форме на пост Андрея Макаревича, оскорбивший многих россиян.
Напомним, что 68-летний Андрей Макаpевич оправдал известных российских звезд шоу-бизнеса, оставивших страну ради комфортной жизни за рубежом. Доселе любимый многими жителями нашего государства, в том числе и волгоградцами, музыкант не просто встал на защиту коллег, но и обозвал всех, кто сегодня критикует его коллег по цеху.
— Вижу тявканье по поводу уехавших — Аллы, Мaксима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, а не вы, — заявил певец в личном блoге.
Житель Волгограда Роман Шепель, как и многие, мимоходом натолкнулся на данное высказывание Макаревича. Говорит, что строки родились сами собой.
— Я написал стихотворение буквально на коленке. Первые строчки пришли в машине. Потом приехал на работу и «добил» все, — рассказал ИА «Высота 102» Роман Шепель. — Ирония и сарказм. Россия уехала из России (смеется). Разместил пост у себя в ВК. Потом уже мне стали скидывать ссылки на «Пикабу». Пошла волна, как говорится. Можно сказать, что прикоснулся к миру селебрити.
Роман не поэт и не прозаик — обычный волгоградский сантехник. Автор с улыбкой отмечает, что не стремился к славе и популярности, просто сделал все спонтанно и искренне. Вышло, подчеркнем, очень душевно.
Пришла беда откуда не просили -
Уехала Россия из России.
Теперь она - что твой бродячий кот
В Израиле и Турции живет.
С балкона взяв с пакетами пакет
На ключ закрыла двери - и привет.
Лишив Россию песен и стихов
Оставила Россия мудаков.
Теперь всем станет не до санкций с пандемией
Как жить теперь России без России?
Как нам сказать последнее "Прости"
России, что в России не найти?
Осиротело смотрят в небеса
Ничейные сибирские леса,
Уныло гонит волны среди скал
Россией позаброшенный Байкал.
Теперь не колосятся, а пылят
Российские забытые поля.
Прощально скрипнув, навсегда встаёт
Последний не разваленный завод.
Стоят комбайны, самолёты, корабли!
Россия ж без России - ком земли!
Протяжно, горько без России стонет
Народ. Числом сто сорок миллионов.
И все стоят, печально наблюдая
Россию, что Россию покидает.
Потом переглянулись и спросили:
"И как теперь в России без России?"
В рукав сморкнулись, а потом пошли
Сажать леса и строить корабли
Воспитывать детей, лечить больных
Россия-то уехала без них.
Россия из России уходя
Взяла лишь Пугачеву и Дудя.
Земфиру, Галкина и Нюшу и Собчак
И Урганта и всех его собак.
Андрей Вадимович, я верю - вам видней
Что есть Россия и кому быть ей.
Вы там отговорите деликатно
Россию, что запросится обратно.
Добавим, что 30 марта у 68-летнего Макаревича в Тель-Авиве родился сын. Мальчика родители назвали Эйтаном.
Фото: Роман Шепель / VK.com