В Волгограде назначен новый главврач областного кожвендиспансера

Сегодня, 7 апреля, стал известно о новом назначении в Волгоградском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. Ранее исполнявшая обязанности заместителя главного врача по клинико-экспертной работе учреждения Татьяна Заклякова перешла на руководящую должность.

— Назначение состоялось по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения, — пояснили ИА «Высота 102» в облздраве.

Общий медицинский стаж врача составляет 19 лет. Окончила Карагандинскую государственную медакадемию.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области.