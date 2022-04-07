Здравоохранение

В Волгограде назначен новый главврач областного кожвендиспансера

Здравоохранение 07.04.2022 17:55
07.04.2022 17:55


Сегодня, 7 апреля, стал известно о новом назначении в Волгоградском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. Ранее исполнявшая обязанности заместителя главного врача по клинико-экспертной работе учреждения Татьяна Заклякова  перешла на руководящую должность. 

— Назначение состоялось по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения, — пояснили ИА «Высота 102» в облздраве.  

Общий медицинский стаж врача составляет 19 лет. Окончила Карагандинскую государственную медакадемию. 

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области. 

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