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Новостройки Москвы и их особенности

Полезно знать 06.04.2022 17:46 Реклама
06.04.2022 17:46 Реклама


Желающие купить квартиру в Москве в первую очередь обращают внимание на новостройки. Зачастую они однотипны, но, несмотря на это, у любой новостройки Москвы есть существенное преимущество – большой выбор планировок и метражей, причем как в квартирах класса «эконом», так и  бизнес-класса. Новостройки в Москве, как правило, высотные здания  с минимум 16-тью этажами. Квартиры в них крупногабаритные, просторные, с высокими потолками. В домах эконом-класса стоимость одного метра квадратного начинается от 140 тысяч рублей, в бизнес-классе – от 200. Элитное жилье Москвы достигает стоимости 400 тысяч рублей за квадратный метр.
ЖК столицы оптимальные для покупки жилья в новостройке
• «Ясный» (метро «Домодедовская»).
Интерьеры в эко-стиле, а также в современном и классическом. Рядом расположены детские сады, школы, супермаркеты, детские и взрослые поликлиники, фитнес-центры. На самой территории ведется видеонаблюдение.
• Апарт-комплекс «Барбарис» (метро «Бибирево»).
 Это проект бизнес-класса, включающий в себя две двадцатиэтажные новостройки. Дизайнерское оформление в урбанистическом стиле, технология строительства – монолит. Рядом также имеется всё для полноценного проживания: торговые центры, учебные заведения, медицинские центры, магазины. Территория возле домов обустроена, имеются детские площадки.
• «Ривер Парк» (около парка «Коломенское»).
Жилой комплекс с собственной набережной и подземным паркингом, Вся инфраструктура в доступной близости, дворы благоустроенные, в домах есть камеры.
На что обращать внимание при выборе московской новостройки: 
• репутацию застройщика; 
• качество строительства;
• ценовую политику;
• приближенность к транспортным магистралям (даже при наличии личного авто);
• наличие рядом продуктовых магазинов, поликлиник, аптек, детских садов и школ;
• расположение в шаговой доступности какого-нибудь парка, или сквера, спортплощадки или стадиона, где можно погулять с коляской, заняться спортом и просто подышать воздухом.

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