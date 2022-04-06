Новостройки Москвы и их особенности





Желающие купить квартиру в Москве в первую очередь обращают внимание на новостройки. Зачастую они однотипны, но, несмотря на это, у любой новостройки Москвы есть существенное преимущество – большой выбор планировок и метражей, причем как в квартирах класса «эконом», так и бизнес-класса. Новостройки в Москве, как правило, высотные здания с минимум 16-тью этажами. Квартиры в них крупногабаритные, просторные, с высокими потолками. В домах эконом-класса стоимость одного метра квадратного начинается от 140 тысяч рублей, в бизнес-классе – от 200. Элитное жилье Москвы достигает стоимости 400 тысяч рублей за квадратный метр.

ЖК столицы оптимальные для покупки жилья в новостройке

• «Ясный» (метро «Домодедовская»).

Интерьеры в эко-стиле, а также в современном и классическом. Рядом расположены детские сады, школы, супермаркеты, детские и взрослые поликлиники, фитнес-центры. На самой территории ведется видеонаблюдение.

• Апарт-комплекс «Барбарис» (метро «Бибирево»).

Это проект бизнес-класса, включающий в себя две двадцатиэтажные новостройки. Дизайнерское оформление в урбанистическом стиле, технология строительства – монолит. Рядом также имеется всё для полноценного проживания: торговые центры, учебные заведения, медицинские центры, магазины. Территория возле домов обустроена, имеются детские площадки.

• «Ривер Парк» (около парка «Коломенское»).

Жилой комплекс с собственной набережной и подземным паркингом, Вся инфраструктура в доступной близости, дворы благоустроенные, в домах есть камеры.

На что обращать внимание при выборе московской новостройки:

• репутацию застройщика;

• качество строительства;

• ценовую политику;

• приближенность к транспортным магистралям (даже при наличии личного авто);

• наличие рядом продуктовых магазинов, поликлиник, аптек, детских садов и школ;

• расположение в шаговой доступности какого-нибудь парка, или сквера, спортплощадки или стадиона, где можно погулять с коляской, заняться спортом и просто подышать воздухом.



