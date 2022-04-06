Волжская ГЭС не будет повышать сбросы из-за задержки половодья









Для Волгоградского гидроузла средние сбросные расходы воды через плотину Волжской ГЭС останутся без изменения до 15 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указание Росводресурсов, такое решение принято в связи с задержкой развития половодья и переносом даты проведения заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на 12 апреля.

Средние сбросные расходы для Волгоградского гидроузла еще 18 марта были установлены в размере 4900-5100 куб. м/с. Такой режим работы должен был действовать до 10 апреля, но теперь продлен еще на 5 дней.

По ранее озвученных прогнозам, Волгоградское водохранилище во втором квартале текущего года должно наполнится водой на 139-250% от нормы. Также сообщалось, что емкости водохранилищ готовят к приему большой воды.

Росводресурсы дали указания по работе всех водохранилищ Волжско-Камского каскада, которые будут действовать до 15 апреля. Отмечается, что режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.



