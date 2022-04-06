Экология

Волжская ГЭС не будет повышать сбросы из-за задержки половодья

Экология 06.04.2022 11:30
06.04.2022 11:30



Для Волгоградского гидроузла средние сбросные расходы воды через плотину Волжской ГЭС останутся без изменения до 15 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указание Росводресурсов, такое решение принято в связи с задержкой развития половодья и переносом даты проведения заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на 12 апреля.
Средние сбросные расходы для Волгоградского гидроузла еще 18 марта были установлены в размере 4900-5100 куб. м/с. Такой режим работы должен был действовать до 10 апреля, но теперь продлен еще на 5 дней.
По ранее озвученных прогнозам, Волгоградское водохранилище во втором квартале текущего года должно наполнится водой на 139-250% от нормы. Также сообщалось, что емкости водохранилищ готовят к приему большой воды. 
Росводресурсы дали указания по работе всех водохранилищ Волжско-Камского каскада, которые будут действовать до 15 апреля. Отмечается, что режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости  от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

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