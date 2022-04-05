Под Волгоградом безработный похитил икону для подарка

Сегодня, 5 апреля, стало известно о задержании 46-летнего безработного жителя Камышина Волгоградской области. Мужчина подозревается в похищении иконы «Святителя Тихона Задонского».

— Днем 2 апреля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, находясь в местной религиозной организации «Православный Приход храма Святой Троицы», расположенной по улице Базарова в Камышине, похитил икону «Святителя Тихона Задонского», после чего скрылся, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ходе ОРМ сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Камышинский» задержан подозреваемый ранее судимый за грабеж местный житель. Камышанин признал свою вину и пояснил, что он просто хотел подарить икону своему знакомому.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – «Грабеж», — добавили в областном главке МВД.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до четырех лет колонии.

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