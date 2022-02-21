Волжанин ради выпивки украл у матери икону из Иерусалима

Происшествия 21.02.2022 15:37
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21.02.2022 15:37
36-летний житель Волжского может стать фигурантом уголовного дела за кражу иконы у своей матери. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратилась 58-летняя женщина, сообщившая о пропаже иконы, которую она привезла из Иерусалима. Под подозрение попал трижды судимый 36-летний сын волжанки. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что в тот день он употребил большое количество спиртного и решил приобрести ещё. Однако денег у него не было и он похитил у матери икону в надежде её продать. Но никто из прохожих не желал приобрести образ. Тогда он отнес его в церковную лавку. Икона будет возвращена владелице.Дознавателями Управления МВД России по г. Волжскому решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ – «Кража». За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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