Здравоохранение

Волгоградские аллергологи готовятся к наплыву пациентов

Здравоохранение 05.04.2022 07:27
05.04.2022 07:27


В Волгограде с приходом весны в скором времени начнется период цветения растений, и, как следствие, старт сезона аллергий. Врач-аллерголог Наталья Иванова рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» о первых признаках аллергии, и объяснила, как противостоять сезонному недугу.

- Тысячи волгоградцев впервые сталкиваются с симптомами сезонной аллергии - иначе поллинозом - весной, когда на деревьях и кустарниках появляется листва, зацветают фруктовые деревья и распускаются первые цветы. Наш регион один из самых засушливых - опыление у растений начинается уже в апреле. Так, первичная пыльца с апреля по май появляется у тополя, березы, клена и ольхи, с мая по июнь зацветают луговые растения одуванчик, мятник и тимофеевка, - рассказала врач консультативно-диагностической поликлиники №2 Наталья Иванова.   

Однако, как пояснил специалист, самый острый период у волгоградцев проходит с июля по ноябрь, когда регион может похвастаться такими растениями-возбудителями, как полынь, лебеда и амброзия. Цветение данного ряда растения приводят к появлению у человека приступов чихания, слезотечения, ощущению зуда и жжения в глазах. В таких случаях врач рекомендует незамедлительно обратиться к врачу. 

- Людям с хронической аллергической реакцией необходимо за 2-3 недели до сезона цветения обратиться к аллергологу. Врач заблаговременно пропишет пациенту антигистаминные препараты, капли в нос и глаза. Профилактика данными препаратами минимизирует предстоящую аллергию и сильно улучшит качество жизни, - пояснила врач. 

Если человек все-таки не смог обратиться к доктору заранее, то помимо обязательной консультации, иммунолог посоветовала несколько способов, чтобы предотвратить или хотя бы облегчить симптомы аллергии. 

- В первую очередь, нашим пациентам я не рекомендую открывать в помещениях окна, чтобы сократить попадание пыльцы-возбудителя в дом. Если человек пришел с улицы, то необходимо переодеться в домашнюю одежду, 
т.к. на одежде также остается частички пыльцы. После всего нужно обязательно принять душ, промыть нос и глаза препаратами. Также можно включить кондиционер – он поможет облегчить зуд и покраснения.

Несмотря на множество информации о невозможном излечении сезонной аллергии, Наталья поспешила развеять миф и пояснила, что ее возможно вылечить, однако на это потребуется большое количество времени и жесткая дисциплина пациента. 

- Методика лечения называется АСИТ - аллергенспецифическая иммунотерапия. На сегодняшний день это единственный метод лечения. Данная методика основана на регулярном введении аллергена в организм человека с помощью уколов, либо таблеток под язык. Состав вакцины зависит от набора аллергенов, к которым пациент подвержен реакции. АСИТ – это длительный процесс, который может идти от 3-х лет. Чем раньше вы заметили сезонную аллергию, тем быстрее вы сможете ее вылечить. Процедура платная и проводится в основном в частных клиниках, но в нашей государственной поликлинике она также имеется. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Здравоохранение
03.04.2022 11:19
Здравоохранение 03.04.2022 11:19

0
Далее
Здравоохранение
02.04.2022 17:40
Здравоохранение 02.04.2022 17:40

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 21:52
Здравоохранение 29.03.2022 21:52

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 11:08
Здравоохранение 29.03.2022 11:08

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 08:59
Здравоохранение 29.03.2022 08:59

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 08:17
Здравоохранение 29.03.2022 08:17

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2022 10:31
Здравоохранение 24.03.2022 10:31

0
Далее
Здравоохранение
20.03.2022 10:45
Здравоохранение 20.03.2022 10:45

0
Далее
Здравоохранение
12.03.2022 18:23
Здравоохранение 12.03.2022 18:23

0
Далее
Здравоохранение
07.03.2022 15:08
Здравоохранение 07.03.2022 15:08

0
Далее
Здравоохранение
03.03.2022 15:10
Здравоохранение 03.03.2022 15:10

0
Далее
Здравоохранение
02.03.2022 20:44
Здравоохранение 02.03.2022 20:44

0
Далее
Здравоохранение
01.03.2022 10:28
Здравоохранение 01.03.2022 10:28

0
Далее
Здравоохранение
27.02.2022 19:00
Здравоохранение 27.02.2022 19:00

0
Далее
Здравоохранение
27.02.2022 09:53
Здравоохранение 27.02.2022 09:53

0
Далее

Лента новостей

07:27
Волгоградские аллергологи готовятся к наплыву пациентовСмотреть фотографии
23:17
В Волжском сократили число дачных автобусов из-за погодыСмотреть фотографии
22:04
Энергетики 5 апреля обесточат вуз, дачи и дома в 6 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
20:45
На 10-летнего школьника в Волжском набросилась собакаСмотреть фотографии
19:36
«Говорил спасибо, что посадили»: в Ростове по делу Музраева допросили экс-главу ГУ МВД ЦукрукаСмотреть фотографии
19:23
Подъем уровня воды начался на реках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:22
Так же стремителен, как и корь: шестая волна COVID-19 накроет Волгоград уже в маеСмотреть фотографии
19:20
Волгоградских предпринимателей приглашают на бесплатные антикризисные вебинарыСмотреть фотографии
18:00
ПСБ начал предоставлять банковские услуги населению и бизнесу в КрымуСмотреть фотографии
17:32
В волгоградском СИЗО-4 сменился начальник после серии ЧП с заключеннымиСмотреть фотографии
16:25
К сайтам судов Волгоградский области запретили доступСмотреть фотографии
16:18
Под Волгоградом 4-летняя девочка отравилась неизвестным веществом и умерлаСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде из-за порыва трубы затопило целый двор на АнгарскомСмотреть фотографии
16:04
Разорившийся судостроитель в Волгограде спрятал от налоговой Range RoverСмотреть фотографии
15:53
Суд заставил волгоградский облздрав купить дорогие лекарства ребенку-инвалидуСмотреть фотографии
15:32
Ж/д-переезд из Волгограда в Городище перекроют на ночь из-за ремонтаСмотреть фотографии
15:01
В центре Волгограда встали троллейбусы и погасли светофорыСмотреть фотографии
14:58
Замдиректора колледжа идет под суд в Волгограде за махинации с грантомСмотреть фотографии
14:47
Двойное зверское убийство 19-летней давности раскрыли под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
Модуль «КриптоSDK» компании «Ростелеком» включен в единый реестр отечественного ПОСмотреть фотографии
13:59
Осужденный за попытку кражи трубопровода в Волгоградской области отказался возмещать ущербСмотреть фотографии
13:50
Научные открытия со школьной скамьи: в Котельниково развивают детский центр научного творчестваСмотреть фотографии
13:40
В Волгограде на видео попали погоня и задержание пьяного водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Штормовой циклон уступит Волгоград холодному циклону с осадкамиСмотреть фотографии
12:29
Волгоградца осудили за секс с девочкой-подростком и склонение школьниц к наркотикамСмотреть фотографии
12:11
«Оперативно эвакуировал пассажиров»: подробности ЧП с трамваем в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:03
Расширяя границы: «Ростелеком» дал старт новому проекту инклюзивного творчестваСмотреть фотографии
12:02
Раскрыто убийство пенсионерки 7-летней давности под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:00
Коронавирус в Волгоградской области «топчется» на местеСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде провалился конкурс на содержание городских кладбищСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 