Волгоградские аллергологи готовятся к наплыву пациентов

В Волгограде с приходом весны в скором времени начнется период цветения растений, и, как следствие, старт сезона аллергий. Врач-аллерголог Наталья Иванова рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» о первых признаках аллергии, и объяснила, как противостоять сезонному недугу.





- Тысячи волгоградцев впервые сталкиваются с симптомами сезонной аллергии - иначе поллинозом - весной, когда на деревьях и кустарниках появляется листва, зацветают фруктовые деревья и распускаются первые цветы. Наш регион один из самых засушливых - опыление у растений начинается уже в апреле. Так, первичная пыльца с апреля по май появляется у тополя, березы, клена и ольхи, с мая по июнь зацветают луговые растения одуванчик, мятник и тимофеевка, - рассказала врач консультативно-диагностической поликлиники №2 Наталья Иванова.





Однако, как пояснил специалист, самый острый период у волгоградцев проходит с июля по ноябрь, когда регион может похвастаться такими растениями-возбудителями, как полынь, лебеда и амброзия. Цветение данного ряда растения приводят к появлению у человека приступов чихания, слезотечения, ощущению зуда и жжения в глазах. В таких случаях врач рекомендует незамедлительно обратиться к врачу.





- Людям с хронической аллергической реакцией необходимо за 2-3 недели до сезона цветения обратиться к аллергологу. Врач заблаговременно пропишет пациенту антигистаминные препараты, капли в нос и глаза. Профилактика данными препаратами минимизирует предстоящую аллергию и сильно улучшит качество жизни, - пояснила врач.





Если человек все-таки не смог обратиться к доктору заранее, то помимо обязательной консультации, иммунолог посоветовала несколько способов, чтобы предотвратить или хотя бы облегчить симптомы аллергии.





- В первую очередь, нашим пациентам я не рекомендую открывать в помещениях окна, чтобы сократить попадание пыльцы-возбудителя в дом. Если человек пришел с улицы, то необходимо переодеться в домашнюю одежду,

т.к. на одежде также остается частички пыльцы. После всего нужно обязательно принять душ, промыть нос и глаза препаратами. Также можно включить кондиционер – он поможет облегчить зуд и покраснения.





Несмотря на множество информации о невозможном излечении сезонной аллергии, Наталья поспешила развеять миф и пояснила, что ее возможно вылечить, однако на это потребуется большое количество времени и жесткая дисциплина пациента.





- Методика лечения называется АСИТ - аллергенспецифическая иммунотерапия. На сегодняшний день это единственный метод лечения. Данная методика основана на регулярном введении аллергена в организм человека с помощью уколов, либо таблеток под язык. Состав вакцины зависит от набора аллергенов, к которым пациент подвержен реакции. АСИТ – это длительный процесс, который может идти от 3-х лет. Чем раньше вы заметили сезонную аллергию, тем быстрее вы сможете ее вылечить. Процедура платная и проводится в основном в частных клиниках, но в нашей государственной поликлинике она также имеется.