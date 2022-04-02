8 лет вместе: смотрим на губернатора Бочарова в полях, в танке и чрезвычайных ситуациях

Восемь лет назад, 2 апреля 2014 года, президент России Владимир Путин назначил Андрея Бочарова временно исполняющим обязанности губернатора Волгоградской области. Спустя полгода жители Волгоградской области избрали его на губернаторских выборах, в 2019 году волгоградцы вновь отдали большинство голосов за его кандидатуру.

За восемь лет общественность дала немало оценок работе Андрея Бочарова, позитивных и негативных, однако отрицать произошедшие в Волгоградской области перемены бессмысленно. О ровных дорогах, наведенном в коммуналке и медицине порядке, масштабном благоустройстве «Высота 102» уже писала . Сегодня мы решили вспомнить, как губернатор принимал в этих событиях самое непосредственное участие.

В 2014 году Андрею Бочарову доверили Волгоградскую область, мягко говоря, не в лучшем виде: замороженные стройки , пришедшие в упадок некогда легендарные здания, «убитые» дороги и неприглядные парки. Но, как гласит известная пословица, глаза страшатся, а руки делают.

Потребность в переменах к лучшему жители Волгоградской области ощущали настолько остро, что губернатор не раз «спускал на землю» чиновников, чтобы они прочувствовали то же самое.

Регион под руководством Бочарова брался за действительно большие проекты, на реализацию которых ушел не один год: мост через Ахтубу, стадион «Волгоград Арена», возрожденный храм Александра Невского .

Губернатор в своих выступлениях не раз говорил, что главный ресурс и ценность Волгоградской области – это люди. Они трудятся на предприятиях , стройках, фермах и полях , запускают новые заводы, возводят школы и больницы , кормят регион и страну, возвращая Волгоградской области статус и значимость.

Двигаться вперед невозможно в одиночку – встречи Андрея Бочарова с жителями Волгоградской области в неформальной обстановке, с ветеранами, молодежью, общественниками, волонтерами давно стали традицией. Озвученные в открытом диалоге предложения и идеи волгоградцев спустя год-два становились реальностью.

Находясь на высшей должности в Волгоградской области, Андрей Бочаров демонстрировал волгоградцам умение быть за штурвалом не только региона, но и вертолета, танка и даже комбайна. Не пропускал губернатор и военные учения, сделав выезды на Прудбой с силовиками еще одной новой традицией.

На большом пути невозможно обойтись без трудностей. За восемь лет Волгоградская область пережила немало природных катаклизмов и чрезвычайных ситуаций. Однако именно в них, в стрессовой обстановке Бочаров ведет себя максимально эффективно.





– События последних недель стали серьезным испытанием для российской государственно-политической системы, для российских чиновников, для российской элиты, – прокомментировал Андрей Серенко, директор Аналитического центра Российского общества политологов (РОП), координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья. – И мы видим, что далеко не все эти испытания успешно проходят. Стрессовые условия работы, непредсказуемость будущего, чрезвычайный характер задач – все это повышает требования к управленческим центрам и работающим в них людям.





– Для Андрея Бочарова же чрезвычайные ситуации – это абсолютно комфортная среда, – добавил Серенко. – В этом можно было убедиться не раз за восемь лет его губернаторства. Именно в чрезвычайных ситуациях, в стрессовой обстановке Бочаров ведет себя максимально эффективно. Достаточно вспомнить решительные действия главы региона при ликвидации ландшафтных пожаров и сезонных наводнений в 2015-2018 годах, когда, кстати, была хорошо видна не только уверенная и спокойная эффективность Бочарова, но и растерянность и склонность к панике многих представителей славной волгоградской бюрократии.





– Так что, сегодня, спустя восемь лет, можно с уверенностью утверждать, что настоящее время Андрея Бочарова только наступает, – заключил Андрей Серенко. – И в этом смысле, вместо подведения итогов, комментаторам его работы стоит не столько оборачиваться в прошлое, сколько смотреть в будущее.



