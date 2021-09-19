Общество 19.09.2021 14:10
0
19.09.2021 14:10
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел чин освящения воссозданного в Волгограде собора Александра Невского, после чего в храме состоялась первая божественная литургия, сообщает ИА «Высота 102». Она продлилась больше двух часов, в ней приняли участие свыше 200 человек – прихожане, ученики воскресных школ, кадеты, чиновники и депутаты Волгоградской области. Число участников богослужения было ограничено в связи с антикоронавирусными мерами безопасности.
«По милости Божией на этом месте сегодня я вместе со всеми вами совершил освящение великой воссозданной святыни земли русской — храм Святого благоверного князя Александра Невского на героической земле Волгограда Сталинграда-Царицына, – обратился патриарх к участникам богослужения с Первосвятительским словом. – Сегодня храм воссиял своим куполом и крестом над городом, и верим, что Александр Невский, защитник земли русской, будет вместе со всеми вами, дорогие волгоградцы. Вы возжелали, чтобы собор стоял здесь, на этом историческом месте, и он стоит. А, значит, Александр Невский будет открыт особо к вашим молитвам».
Происходящее в храме транслировалось на выносные экраны в Александровском саду и на площади Павших борцов. Сюда пришли сотни верующих жителей Волгограда и области, чтобы почувствовать себя причастными к знаменательному событию и воочию увидеть патриарха. Большинство простояли в саду перед экраном до окончания литургии, после которой по велению предстоятеля РПЦ прихожанам раздали иконы святого благоверного князя Александра Невского.
По завершению литургии предстоятель Русской православной церкви вручил церковные награды митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Феодору, губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, главе Волгограда Виталию Лихачеву. Орденов, медалей и благословенных патриарших грамот были также удостоены протоиереи храмов Волгоградской области и строители собора.
Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил патриарха Кирилла от имени жителей Волгоградской области и зачитал поздравление, которое направил президент России Владимир Путин. «Ваше Святейшество! Уважаемые друзья! Поздравляю вас с восстановлением в Волгограде кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского… Глубоко символично, что это долгожданное и по-настоящему праздничное событие приурочено к 800-летию князя Александра Невского – видного государственного деятеля, мудрого полководца и дипломата, защитника земли русской. Желаю участникам торжественного мероприятия здоровья, благополучия, сил и энергии для новых добрых свершений», – говорится в поздравлении главы государства.
Патриарх Кирилл в знак особого отношения подарил новоосвященному храму свой старинный келейный образ Александра Невского, созданный до революции. Он будет храниться в соборе. «Сегодня мы имеем один из самых величественных храмов, по крайне мере в Поволжье, посвящённых замечательному русскому святому и правителю земли нашей, полководцу и герою, который по справедливости назван именем России. Александр Невский — это и есть имя России. Пусть прославляется это имя здесь и на всех просторах Руси», — отметил Святейший Владыка.
Реклама
Патриарх Кирилл почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане19.09.2021 17:24
Общество 19.09.2021 17:24
В Волгоградской области 15 человек умерли от коронавируса за сутки19.09.2021 15:49
Общество 19.09.2021 15:49
Больше половины избирателей проголосовали в Волгоградской области19.09.2021 14:00
Общество 19.09.2021 14:00
Патриарх Кирилл прибыл в храм Александра Невского в Волгограде19.09.2021 10:01
Общество 19.09.2021 10:01
Инвалид взыскала с перевозчика 150 тысяч за падение в автобусе в Волгограде19.09.2021 08:10
Общество 19.09.2021 08:10
Патриарх Кирилл прилетел в Волгоград для освящения собора Александра Невского18.09.2021 19:05
Общество 18.09.2021 19:05
В Волгограде скончался 97-летний участник Сталинградской битвы18.09.2021 14:03
Общество 18.09.2021 14:03
Заражаться коронавирусом в Волгоградской области стали еще реже18.09.2021 11:51
Общество 18.09.2021 11:51
Дожди в Волгоградской области зарядят почти на всю неделю18.09.2021 10:47
Общество 18.09.2021 10:47
В Урюпинске на участках проверяют кровь избирателей18.09.2021 10:18
Общество 18.09.2021 10:18
В Волгограде репетируют световое шоу на стенах Александро-Невского собора17.09.2021 22:39
Общество 17.09.2021 22:39
Отдохнули по-соседски: этим летом волгоградцы предпочли ездить на небольшие расстояния17.09.2021 17:10
Общество 17.09.2021 17:10
Волгоградские силовики провели открытый урок для кадетов17.09.2021 17:02
Общество 17.09.2021 17:02
Волгоградский губернатор пристыдил чиновников за облезлый памятник Ленину17.09.2021 16:39
Общество 17.09.2021 16:39
Ветхий трубопровод в Светлом Яру Волгоградской области заменят бестраншейным методом17.09.2021 16:00
Общество 17.09.2021 16:00
Реклама