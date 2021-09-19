



Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел чин освящения воссозданного в Волгограде собора Александра Невского , после чего в храме состоялась первая божественная литургия, сообщает ИА «Высота 102». Она продлилась больше двух часов, в ней приняли участие свыше 200 человек – прихожане, ученики воскресных школ, кадеты, чиновники и депутаты Волгоградской области. Число участников богослужения было ограничено в связи с антикоронавирусными мерами безопасности.









«По милости Божией на этом месте сегодня я вместе со всеми вами совершил освящение великой воссозданной святыни земли русской — храм Святого благоверного князя Александра Невского на героической земле Волгограда Сталинграда-Царицына, – обратился патриарх к участникам богослужения с Первосвятительским словом. – Сегодня храм воссиял своим куполом и крестом над городом, и верим, что Александр Невский, защитник земли русской, будет вместе со всеми вами, дорогие волгоградцы. Вы возжелали, чтобы собор стоял здесь, на этом историческом месте, и он стоит. А, значит, Александр Невский будет открыт особо к вашим молитвам».









Происходящее в храме транслировалось на выносные экраны в Александровском саду и на площади Павших борцов. Сюда пришли сотни верующих жителей Волгограда и области, чтобы почувствовать себя причастными к знаменательному событию и воочию увидеть патриарха. Большинство простояли в саду перед экраном до окончания литургии, после которой по велению предстоятеля РПЦ прихожанам раздали иконы святого благоверного князя Александра Невского.













По завершению литургии предстоятель Русской православной церкви вручил церковные награды митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Феодору, губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, главе Волгограда Виталию Лихачеву. Орденов, медалей и благословенных патриарших грамот были также удостоены протоиереи храмов Волгоградской области и строители собора.





Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил патриарха Кирилла от имени жителей Волгоградской области и зачитал поздравление, которое направил президент России Владимир Путин. «Ваше Святейшество! Уважаемые друзья! Поздравляю вас с восстановлением в Волгограде кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского… Глубоко символично, что это долгожданное и по-настоящему праздничное событие приурочено к 800-летию князя Александра Невского – видного государственного деятеля, мудрого полководца и дипломата, защитника земли русской. Желаю участникам торжественного мероприятия здоровья, благополучия, сил и энергии для новых добрых свершений», – говорится в поздравлении главы государства.











Патриарх Кирилл в знак особого отношения подарил новоосвященному храму свой старинный келейный образ Александра Невского, созданный до революции. Он будет храниться в соборе. «Сегодня мы имеем один из самых величественных храмов, по крайне мере в Поволжье, посвящённых замечательному русскому святому и правителю земли нашей, полководцу и герою, который по справедливости назван именем России. Александр Невский — это и есть имя России. Пусть прославляется это имя здесь и на всех просторах Руси», — отметил Святейший Владыка.