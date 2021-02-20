Общество

Волгоградский губернатор взялся за оружие (ВИДЕО)

Общество 20.02.2021 14:53
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20.02.2021 14:53




Стрельбы из всех видов оружия сегодня вызвали аншлаг на общевойсковом полигоне "Прудбой" в Волгоградской области, где проходят традиционные полевые сборы в честь предстоящего Дня защитника Отечества. Как сообщает ИА "Высота 102", пострелять из пулемета "Максим", ППШ и ручного противотанкового гранатомета вызвались руководители силовых структур региона. Свое умение обращаться с вышеперечисленными образцами оружия продемонстрировал и губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Пока он увлеченно стрелял, участники сборов снимали главу региона на телефоны и видеокамеры, боясь пропустить эффектный кадр. Подробности - в видеоматериале информагентства.


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